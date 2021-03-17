Başbakan Ersan Saner Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nı ziyaret etti

Başbakan Hamza Ersan Saner, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Saner, Başbakanlık bünyesi altında yapılanan teşkilatın, doğal afetlerde, yangınlarda, savaşta ve diğer arama-kurtarma faaliyetlerinin gerektirdiği acil durumlarda halkın can ve mal kaybını önlediğini, güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı aldığı önlemlerle faaliyetlerini günümüze kadar üstün başarı ile sürdürdüğünü kaydetti.



Saner, 1964’de ilk oluşumlarının temellerinin atıldığı günden, 18 Şubat 1972 yılında yasal zemin kazanması sürecine kadar aktif ve etkin çalışmalar yapan teşkilatın, 1974 yılına kadar devam eden baskı ve sıkıntılarla dolu süreçlerde hep Kıbrıs Türk halkının yanında, destek ve moral kaynağı olduğunu belirtti.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’tan teşkilatın imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi alan Saner, Kuzeyin Sesi Radyo Vatan’da yayınlanan Serbest Kürsü programına da katılarak, güncel konuları değerlendirdi.