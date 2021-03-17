banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Antikor testi furyası
Antikor testi furyası
Özel sektöre sendika ayıbı
Özel sektöre sendika ayıbı
Vefa borcu ödemek ne demektir?
Vefa borcu ödemek ne demektir?
banner376

Başbakan Ersan Saner Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nı ziyaret etti

Başbakan Hamza Ersan Saner, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu. 

17 Mart 2021 Çarşamba 17:30
Başbakan Ersan Saner Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nı ziyaret etti
banner337
banner395

Başbakan Hamza Ersan Saner, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu. 
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Saner, Başbakanlık bünyesi altında yapılanan teşkilatın, doğal afetlerde, yangınlarda, savaşta ve diğer arama-kurtarma faaliyetlerinin gerektirdiği acil durumlarda halkın can ve mal kaybını önlediğini, güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı aldığı önlemlerle faaliyetlerini günümüze kadar üstün başarı ile sürdürdüğünü kaydetti. 

banner341
Saner, 1964’de ilk oluşumlarının temellerinin atıldığı günden, 18 Şubat 1972 yılında yasal zemin kazanması sürecine kadar aktif ve etkin çalışmalar yapan teşkilatın, 1974 yılına kadar devam eden baskı ve sıkıntılarla dolu süreçlerde hep Kıbrıs Türk halkının yanında, destek ve moral kaynağı olduğunu belirtti. 
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’tan teşkilatın imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi alan Saner, Kuzeyin Sesi Radyo Vatan’da yayınlanan Serbest Kürsü programına da katılarak, güncel konuları değerlendirdi.
 

banner360
Son Güncelleme: 17.03.2021 18:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minik Emine’nin ailesi halka teşekkür etti: “14 Nisana kadar yapılacak bağışlar çok büyük önem arz etmektedir”
Minik Emine’nin ailesi halka teşekkür etti: “14 Nisana kadar yapılacak bağışlar çok büyük önem arz etmektedir”
Halkın Partisi KTMMOB’yi ziyaret etti
Halkın Partisi KTMMOB’yi ziyaret etti
KTEZO: “İşsizlik çığ gibi büyüdü, insanlar açlıkla baş başa kaldı”
KTEZO: “İşsizlik çığ gibi büyüdü, insanlar açlıkla baş başa kaldı”
Afet Riskini Azaltma Bakanlar Konferansı gerçekleştirildi
Afet Riskini Azaltma Bakanlar Konferansı gerçekleştirildi
Tatar: “Deniz yetki alanları, hafife alınmamalıdır”
Tatar: “Deniz yetki alanları, hafife alınmamalıdır”
Fransız Büyükelçi Grenet-Catalano Atalay’ı ziyaret etti
Fransız Büyükelçi Grenet-Catalano Atalay’ı ziyaret etti
Gazimağusa’da Şht. İbrahim Hasan Caddesi ve Ulus Sokak yeniden asfaltlandı
Gazimağusa’da Şht. İbrahim Hasan Caddesi ve Ulus Sokak yeniden asfaltlandı
Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı
Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında protokol imzalandı
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında protokol imzalandı
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çevrimiçi seminer düzenledi
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çevrimiçi seminer düzenledi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim