Başbakan Ersan Saner, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Ersan Saner kabulde yaptığı konuşmada, Sivil Savunmanın ülke için önemine değinerek Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın afet ve acil durum gibi ülkenin dara düştüğü durumlarda yardıma koştuğuna dikkat çekti.

Saner, ulusal afet ve acil durum yönetiminin önemli bir parçası olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının günün gereklerine uygun olarak, gelişen yeni durumlara göre de afet yönetiminde başarılı çalışmalar yürüttüğüne vurgu yaptı.

Bugüne kadar ortaya konan özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı Sivil Savunma Teşkilatını kutlayan Başbakan Saner, bu güne kadar ortaya konan çalışmalar ve değerli hizmetleri için teşekkür etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın bu alanda dünyadaki benzer kuruluşlarla aynı bilgi birikim ve donanıma sahip olduğuna da dikkati çeken Saner, işbirliği içinde çalışmaların yürütüleceğinin altını çizdi.

KARAKOÇ

Kabul dolayısıyla teşekkürlerini sunan Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, Başbakan Saner’e görevinde başarılar dileyerek plaket takdim etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığınca 1976 yılından beri çalışmalar yapılmakta olduğunu anlatarak, yürütülen görevler ve bu alanda yapılan çalışmalar hakkında Başbakan’a bilgi aktardı ve güncel gelişmelere bağlı olarak çalışmalarını ve teknik donanımlarını geliştirdiklerini de kaydetti