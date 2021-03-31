Başbakan Ersan Saner Mimarlar Odası Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

BAŞBAKAN ERSAN SANER: “MİMARLAR, ÜLKELERİN VİZYONUNU BELİRLEYENLERDİR”

Lefkoşa, 31 Mart 21 (.): Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu ve Yönetim Kurulunu kabul ederek görüştü.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Ersan Saner, kabulde yaptığı konuşmada, Uzunoğlu ve Yönetim Kurulunun ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkede 12 yıldır siyasette olduğunu ancak esas mesleğinin mimar olduğunu ve bundan da her zaman onur duyduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Mimarlar Odası’nın kendisini ziyaretini de bu bağlamda çok anlamlı bulduğunu belirten Başbakan Ersan Saner, “Başarılı bir icraattan sonra bu işin mimarı kimdir? diye sorulur. Çünkü, mimarlık demek ortaya bir vizyon koymak ve geleceği planlamaktır. Sizlerin de KKTC kurulmazdan önce abilerimiz vasıtasıyla gerekse şu anda ülkenin geleceği olan vizyonunu planlamak için ciddi görevler üstlendiğinizi çok iyi biliyorum. Böyle bir görev yaparken yasal sıkıntılar olduğu zaman bizlerin de devreye girip daha iyi planlamalar yapabilmemiz için bizim hükümet olarak her türlü imkânı seferber edeceğimizi bilmenizi isterim” dedi.

BAŞBAKAN SANER : “BÜYÜK PROJELERİ BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Ülkede Mimarlar Odası’nın önemini çok iyi bildiğine dikkat çeken Başbakan Ersan Saner, bugüne kadar yapmış olduğu bakanlık görevlerinde ise birçok projeyi birlikte hayata geçirdiklerini belirtti.

Başbakan Saner, “Özellikle Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın anıt yarışma projesini birlikte tasarlayıp hayata geçirmiş durumdayız. Odanın da atmış olduğu en önemli adımlardan birinin de bu olduğuna eminim. Bu çerçevede bu ve buna benzer projeleri de ileride sizlerle birlikte çözüme kavuşturmak bizim hedeflerimiz arasındadır. Bu işbirliğinin süreceğinin inancını burada belirtmek isterim” diye konuştu.

UZUNOĞLU: “ZOR DÖNEMDE BÜYÜK GÖREV ÜSTLENDİNİZ”

Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, bu zor dönemde hükümet olarak üstlendikleri görevde Saner’e başarılar diledi.

Meslek ile ilgili bir takım sorunları aktarmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydeden Uzunoğlu, “Meslektaşımız olmanız dolayısıyla kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Hem mesleki sorunları çok iyi bilen hem de siyaseti çok iyi bilen birisi olarak bu bizim için bir fırsattır” dedi.

Kabulde Başbakan Saner’e, Oda Başkanı Uzunoğlu tarafından Mimarlar Odası rozeti de takıldı.

(HA)