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Başbakan Ersan Saner Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret etti

22 Eylül 2021 Çarşamba 17:30
Başbakan Ersan Saner Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret etti

“BİLİMİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİM”
Başbakan Ersan Saner bugün Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret etti.
Başbakan Ersan Saner’i Acil Durum Hastanesine gelişinde Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner kapıda karşıladı. 
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, tüm dünyayı saran ve KKTC’yi de etkileyen salgın sebebi ile KKTC halkının sağlık ihtiyacının salgın koşullarında karşılanabilmesine katkı sağlamak üzere geçen yıl bu aylarda yapımına başlanan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile üç ay gibi kısa bir sürede inşaası tamamlanarak halkın hizmetine sunulan Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Başbakan Ersan Saner  “Bugün, sadece bir hastane ziyareti yapmıyorum. Büyük bir mücadelenin, insan üstü bir gayretin, toplumsal bir kavganın, fedakarlığın merkezine konuk oluyorum.” dedi
Pandemiyle mücadelede gelinen noktanın, ciddi bir emek ve özverinin sonucu olduğunu belirten Saner, “Bilimi öne koyduk, Sağlık Üst Kurulu’na güvendik, gerekli desteği verdik. Geldiğimiz aşamada, rakamlar ciddi bir başarıya işaret ediyor. Bu siyasi bir başarı değil, toplumsal bir başarıdır. Bizler sadece, bilimi temel alan, uluslararası dayanağı olan kararların uygulanmasına destek olduk, önünü açtık.” dedi
Acil Durum Hastanesi’nin ortak bir mücadelenin simgesi olduğuna da vurgu yapan Başbakan Saner destek olmaya, güç katmaya devam edeceğinin de altını çizdi
“Ülke kapanmadan, ekonomik faaliyetlere ara vermeden, sağlık alanından da taviz vermeden yönetiyoruz. Yönetmeye de devam edeceğiz.” diyen Başbakan, bu mücadelede vatandaşlara da çok iş düştüğünü, vatandaşların da bu mücadelenin bir parçası olduğu bilincini asla terketmeyerek, maske ve mesafenin, bizleri koruyan en önemli araç olduğunu söyledi.
Birçok ülkenin ulaşmakta sıkıntı çektiği aşı konusunda Anavatan Türkiye’nin çok önemli bir destek verdiğini ve bu bağlamda 548 bin doz aşıyı ülkemize gönderdiğini belirten Başbakan, gelen aşılarla halkımızın yüzde 58.01’inin I. doz,  yüzde 56.52’sinin ise II. doz aşılanmış durumda olduğuna işaret ederek “Sinovac ile başlayan aşılama sürecimiz, dünya sağlık örgütünün önerileri doğrultusunda devam ediyor. “dedi.
Başbakan Saner konuşmasına şöyle devam etti : 
“Gençlerimiz, aşı konusunda da hassas bir şekilde toplumsal mücadeleye destek vermeli. Aşısız kimse kalmamalı. Bunu Başbakan olmaktan öte, bilime, bilimsel çalışmalara inanan biri olarak söylüyorum. 

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Bu ziyaretle, pandemiyle mücadeleye büyük bir fedakarlıkla destek veren tüm doktor, hemşire, sivil görevli, belediye çalışanı, polis, herkese teşekkür ediyorum. 
Bu süreci başarıyla tamamlamak için elimizden gelen katkıyı bilimsel temelde, memleket sevgimizle koymaya devam edeceğiz.”
UÇANER
Hastane Başhekimi Erol Uçaner ise yaptığı konuşmada, ziyareti ve sürekli desteği için Başbakan Saner’e teşekkür ederek, “Buradaki ekipler çok da kolay bir süreç yaşamadı. Her aşamada sorunsuz bir lojistik destekle sağlık ordusunun yanında olunması gerekiyor. Bizler en zor anlarda dahi büyük bir fedakarlıkla görevimizin başında olduk, olmaya da devam edeceğiz. 
Ziyareti ile bizlere güç ve moral veren Sayın Başbakan Ersan Saner’e teşekkür ederim” dedi
Başhekim Erol Uçaner ziyaret sırasında Başbakan’a hastane çalışmaları hakkında kısa bir birifing vererek pandemi hastahanesindeki işleyiş sürecini anlattı. 
Daha sonra yeni yapılan Yoğun Bakım bölümünde de incelemelerde bulunan Saner, hastalarla güvenli alandan görüşerek selamlaştı ve onlara moral verdi. 
Başbakan Saner’e yeni alınan cihazlar hakkında da bilgi verilerek anjiyo ve MR cihazının da devreye alındığı aktarıldı. 
Başbakan Saner ziyaret esnasında Acil Durum Hastahanesinde görev yapan personel ile de görüşme imkanı bularak sorunlarını dinledi ve sorunların çözümü yönünde görüş alışverişinde bulundu. 
 

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Son Güncelleme: 22.09.2021 19:06
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