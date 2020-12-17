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Başbakan Ersan Saner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Saner “Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu”yu seçti..

17 Aralık 2020 Perşembe 10:07
Başbakan Ersan Saner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Başbakan Saner, oylama hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

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Saner, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", "spor" kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti", haber kategorisinde de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafına oy verdi.

Saner, sporda hem aklın hem de fiziğin ürünü olan ve insan figürlerinin hoş bir şekilde kullanıldığı buz pateninin kendisini hayat boyu etkilediğini, bu yüzden o fotoğrafa oy verdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu yıl dünyayı kasıp kavurduğunu ve bu yüzden virüs konulu bir fotoğraf seçtiğini de kaydeden Saner, "Fotoğrafların temaları çok güzel, birini diğerinden ayırmak için seçmekte zorlanıyorsunuz. Ben seçerken mesleğimin bana verdiği ilhamdan dolayı yıllık olayları değerlendirdiğimi söylemek istiyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerAAnın Yılın Fotoğrafları Oylaması
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