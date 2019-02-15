Başbakan Erhürman ülkeye döndü

Başbakan Tufan Erhürman, Ankara'daki temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü.



Başbakan Erhürman'ı Ercan Havalimanında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Başbakanlık yetkilileri ile diğer yetkililer karşıladı.



Başbakan Erhürman, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmüş; TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunun düzenlediği sempozyuma katılmıştı.



