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Başbakan Erhürman: “Tüm birimler teyakkuzda. Hepimize geçmiş olsun”

Başbakan Erhürman: “Tüm birimler teyakkuzda. Hepimize geçmiş olsun”

30 Mart 2019 Cumartesi 12:08
Başbakan Erhürman: “Tüm birimler teyakkuzda. Hepimize geçmiş olsun”

Başbakan Tufan Erhürman, tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu, su taşkınlarının yaşandığı ve sorunlar yarattığı her yerde zamanında müdahale edildiğini belirterek, “hepimize geçmiş olsun” dedi.
Başbakan Erhürman, su taşkınları yaşanan ve maddi hasar oluşan Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu, Taşkent ve Haspolat’ta yapılan çalışmaları yerinde denetledi.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Erhürman’a, Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Komitesi Başkanı Hasan Alicik, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik etti.
“METREKAREYE 180 KİLOGRAMA VARAN YAĞIŞ YOĞUNLUĞU YAŞANDI”
Başbakan Tufan Erhürman, incelemelerinin ardından Haspolat’ta yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana ilgili bölgelerde metrekareye 180 kilograma varan yağış yoğunluğu yaşandığına dikkat çekti.
Başbakan Erhürman, Haspolat, Taşkent, Değirmenlik ile Girne tarafında Ozanköy ve Çatalköy’ün yağışlardan etkilendiğini söyledi.
Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin yağışlardan etkilenen yerlerde çalışmalar yaptığını ifade eden Erhürman, yine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin de bölgelerde tespitler yaptıklarını bildirdi.
Başbakan Erhürman, Haspolat’ta 3 ev, Taşkent’te birkaç evin ciddi zarar gördüğünü dile getirdi. Erhürman, evleri zarar görenlerle görüştüklerini belirtti.
Başbakan Erhürman, uzmanlar tarafından yağışların devam edeceği öngörülse de yağışların dün geceki şiddette devam etmesinin düşünülmediğini söyledi.Sivil Savunma Teşkilatı’nın sabah saatlerinde çok ciddi kurtarma çalışmaları gerçekleştirdiğini belirten Erhürman, “Sivil Savunma Teşkilatımız birinde can kaybı riski de olan 7-8 aracı kurtarmayı başardı” dedi.
SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI’NA TEŞEKKÜR
Başbakan Erhürman, Teşkilata, zamanında müdahale ederek can kaybını önlemesi nedeniyle teşekkür etti. Erhürman, tüm birimlerin teyakkuzda olduğuna dikkat çekerek, “her yerde zamanında müdahale ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun” dedi.
 

Son Güncelleme: 30.03.2019 15:55
Anahtar Kelimeler:
Erhürman Sel Felaketi
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