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Başbakan Erhürman Londra’da

Başbakan Erhürman Londra’da

06 Mart 2019 Çarşamba 16:49
Başbakan Erhürman Londra’da

Başbakan Tufan Erhürman, temaslarda bulunacağı İngiltere’nin başkenti Londra’da.

Erhürman'ı Londra'da KKTC Londra Temsilcisi Oya Pof Tuncalı ile sivil toplum örgütleri temsilcileri ve diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Erhürman, bugün başlayacağı temasları çerçevesinde bu gece KKTC Londra Temsilciliğinin düzenlediği, ilk Kıbrıslı Türk kadın gazeteci Bedia Okan Göreli’nin hayatının konu alındığı “Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım Belgeseli” gösterimine ve resepsiyona katılacak.

 

Son Güncelleme: 07.03.2019 00:24
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