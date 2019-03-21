Başbakan Erhürman, KTBB heyetini kabul etti

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barolar Birliği heyetini kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’ya birliğin asbaşkanı Buğra Akter ve Genel Sekreteri Melahat Ertemel Atamtürk de eşlik etti.

Başkan Esendağlı ve beraberindeki heyet, Başbakan Erhürman’a mahkeme hükümlerinin icrasında uzun yıllardır yaşanmakta olan sorunların aşılmasını sağlamaya yönelik olarak Kıbrıs Türk Barolar Birliği öncülüğünde yürütülen Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası Taslak çalışmasını sundu.

Başbakan Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, uzun yıllardır yaşanmakta olan sorunların aşılması yönünde gösterilen çaba için Kıbrıs Türk Barolar Birliği yetkililerine teşekkür etti. Başbakan Erhürman, çalışmanın en kısa süre içerisinde Bakanlar Kurulu gündemine getirileceğini söyledi.