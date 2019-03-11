Başbakan Erhürman KKTC'ye döndü

Başbakan Tufan Erhürman, yoğun bir programla gerçekleştirdiği Londra temaslarını tamamlayarak KKTC'ye döndü.

Başbakan Erhürman ve heyeti dün gece 02.00 sıralarında ülkeye geldi..Erhürman, Kıbrıs Türk toplumunun en yoğun şekilde yaşadığı Londra'da tüm kesimlerle, iş insanları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler, gençler ile bir araya geldi, taleplerini sıkıntılarını beklentilerini dinledi.

Erhürman, yurtdışında yaşayan Kıbrıs Türk toplumuna birlik beraberlik çağrısı yaparak, KKTC'nin gelişimi ve çocuklarının vatanlarıyla bağlarını koparmaması için destek istedi. Başbakan Erhürman Türk okullarını da ziyaret etti.



