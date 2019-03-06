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Başbakan Erhürman İngiltere’ye gitti
BAŞBAKAN ERHÜRMAN İNGİLTERE’YE GİTTİ
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Başbakan Erhürman İngiltere’ye gitti

Başbakan Erhürman İngiltere’ye gitti

06 Mart 2019 Çarşamba 09:36
Başbakan Erhürman İngiltere’ye gitti

Başbakan Tufan Erhürman, başkent Londra’da temaslarda bulunmak üzere bu sabah İngiltere’ye gitti. 

Erhürman, Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler ile “Halkla Buluşma” etkinliğinde bir araya gelecek, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu ve İngiltere’de öğrenim gören Kıbrıslı Türk üniversite öğrencileriyle toplantı yapacak, sivil toplum örgütleriyle görüşecek ve bazı etkinliklere katılacak. 

Erhürman, temaslarını tamamlamasının ardından 10 Mart Pazar günü ülkeye dönecek. 

HALK BULUŞMASI 7 MART’TA

Başbakan Tufan Erhürman, Londra’da, KKTC Londra Temsilciliğinin düzenlediği ilk Kıbrıslı Türk kadın gazeteci Bedia Okan Göreli’nin hayatının konu alındığı “Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım Belgeseli” gösterimine katılacak.  Bugün düzenlenecek etkinlikte resepsiyon da verilecek. 

Erhürman, yarın Londra’daki Kıbrıslı Türk İşadamları ile bir araya gelecek ardından “Halkla Buluşma” toplantısına katılacak.

Başbakan Erhürman’ın katılacağı “Halkla Buluşma” etkinliğine, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de katılıp konuşma yapacak. 

DERNEK TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME

Temasları çerçevesinde 8 Mart’ta İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nin (TWPA) Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılacak olan Erhürman, akşam da Londra’da faaliyet gösteren Kıbrıs Türk derneklerinin başkanlarıyla toplantı yapacak. Erhürman, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu ve İngiltere’de öğrenim gören Kıbrıslı Türk üniversite öğrencileriyle görüşecek. 

Erhürman, 9 Mart’ta da Londra Dayanışma Derneği ile toplantı yapacak, ardından Türk Toplumu Futbol Federasyonu 16 yaş altı gençler karma futbol takımları arasında oynanacak maçı izleyecek. Erhürman, akşam da “Turkish Cypriot Trust UK” tarafından düzenlenen “Turkish Cypriot Awards Ceremony” balosuna katılacak.

Başbakan Erhürman’a Londra temasları sırasında Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu eşlik ediyor.


 

Son Güncelleme: 06.03.2019 12:46
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