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Başbakan Erhürman Halk Dansları Federasyonu'nu kabul etti

Başbakan Erhürman Halk Dansları Federasyonu'nu kabul etti

22 Mart 2019 Cuma 13:11
Başbakan Erhürman Halk Dansları Federasyonu'nu kabul etti

Başbakan Tufan Erhürman, 21 dernekten 473 dansçının 65 oyun sahneleyeceği, “Geçmişten Günümüze Kültürümüz Dans Ediyor” sloganıyla düzenlenen 8. Halk Dansları Şöleni’ni organize eden Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu heyetini kabul etti.Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede, bu gece başlayacak 8. Halk Dansları Şöleni’ne katılmak üzere Türkiye'den gelen ekiplerin temsilcileri ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yetkilileri de yer aldı.

KADİRAĞA BAŞBAKAN’A DESTEĞİNDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR ETTİ
Kıbrıs Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, Başbakan Erhürman’la görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Erhürman'a şölene verdiği destekten ötürü teşekkür etti ve federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ERHÜRMAN: “ESKİ BİR FOLKLORCU OLARAK GURUR DUYDUM”

Başbakan Tufan Erhürman da, şölene katılmak üzere ülkeye gelen konuklara "hoş geldiniz" diyerek, eski bir folklorcu olarak folklor alanına yapılan çalışmalardan gurur duyduğunu söyledi.Erhürman, ülkede folklorün spor kadar yaygın olduğunu belirterek, sosyalleşmenin, kültürü yaşatarak sosyalleşmenin gurur verici olduğunu kaydetti ve federasyonu tebrik etti.Bu gece başlayacak şölende kulaklarının ve gözlerinin pasının silineceğini de belirten Başbakan Erhürman, ekiplere başarılar diledi.Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde de bulunuldu.8. Halk Dansları Şöleni bu akşam saat 20.00’de YDÜ AKKM’de başlayacak. Ücretsiz izlenebilecek şölen yarın akşam tamamlanacak.
 

Son Güncelleme: 22.03.2019 16:24
Anahtar Kelimeler:
Erhurman
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