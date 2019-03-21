Başbakan Erhürman Evrensel Çocuk Hakları Derneği’ni kabul etti



Başbakan Tufan Erhürman, Laden Asilzade başkanlığındaki Evrensel Çocuk Hakları Derneği’ni kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Laden Asilzade’ye yönetim kurulu üyeleri Nesil Bayraktar ve Nurten Dayı Üçöz de eşlik etti.

Evrensel Çocuk Hakları Derneği yetkilileri görüşmede Başbakan Erhürman’a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi ve 3 Nisan Çarşamba günü düzenleyecekleri tanıtım kokteyline davet etti.

