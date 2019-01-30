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Başbakan Erhürman Aydınköy’de vatandaşlarla biraraya geldi

Başbakan Erhürman Aydınköy’de vatandaşlarla biraraya geldi

30 Ocak 2019 Çarşamba 08:19
Başbakan Erhürman Aydınköy’de vatandaşlarla biraraya geldi

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede sosyal ve ekonomik kalkınma için hükümetin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Doğru üretim ve yatırımlarla ülkenin olanaklarından gençleri yararlandırmak istediklerini de kaydeden Erhürman, “ hedefimiz, insanların ülkemizde üretip ülkemizde kazanmasıdır” dedi.
Başbakan Erhürman, halkı hükümetin icraatlarıyla ilgili olarak bilgilendirmek ve sorunları dinlemek amacıyla başlattığı köy gezilerini sürdürüyor.
Başbakan bu çerçevede dün akşam Aydınköy’de vatandaşlarla bir araya geldi.
Aydınköy Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen toplantıya katılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlıklar olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Bakanlık olarak ülkedeki su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve kamu yararına kullanılması için çalıştıklarına işaret ederek, Türkiye’den gelen suyun tarım bölgelerine ulaşmasını sağlayacak tünelin tamamlanma aşamasına kadar eylül ayı itibariyle 8200 dönümlük alanın yerel su kaynaklarıyla buluşturulduğunu anlattı.
Sağlık Bakanı Filiz Besim de, sağlık merkezleri ve perifer hastanelere büyük önem verdiklerini ve bu çerçevede Lefke Sağlık Merkezi, Cengiz Topel Hastanesi ile Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ciddi iyileştirmeler olduğunu kaydederek, Güzelyurt Hastanesi’nin yapımının devam ettiğini, ülkedeki tüm hastaneler için geliştirme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Batı bölgesinin turizmden hak ettiği payı alması için çalışmalarını sürdürdüklerine işaret ederek, üreticilerin ürünlerini turizmde değerlendirebilmesi, bu alanda istihdam sağlanması, bölgeye daha fazla turistin getirilmesi amacıyla yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gecede daha sonra söz alan Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin bir yılı doldurmasına az bir zaman kaldığını belirterek, geçen süre içerisinde yaptıklarını ve hedeflerini halkla paylaşmak istediklerini söyledi.
Erhürman, göreve geldikten kısa bir süre sonra bir döviz kriziyle karşılaştıklarını ve vatandaşların bu krizden en az şekilde etkilenmesi için çeşitli düzenlemeler yaptıklarını kaydederek, fiyat istikrar fonunda yaptıkları düzenlemeyle uluslararası piyasalar ve doların yükselmesinden kaynaklanan akaryakıt zammını baskıladıklarını vurguladı.
Ülkede büyük bir dış ticaret açığı bulunduğuna işaret eden Başbakan Erhürman, özellikle turizmden elde edilen gelirin ülkede kalması adına turizmci, sanayici, tarımcı ve hayvancıyı buluşturan bir çalışmaya imza attıklarını ve bu çalışmanın başarıya ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.
Başbakan, ülkede yüzde 20 oranında genç işsizliği varken, turizm sektöründe çalışan yerli vatandaşların azlığına dikkati çekerek, bu çarpık tablonun 1974’ten beri kurulan sistemsizliğin ürünü olduğunu kaydetti.

Ülkede sosyal ve ekonomik kalkınmanın bir an önce sağlanmasının önemine vurgu yapan Başbakan Erhürman, hükümetin bu hedefle çalışmalarını sürdüğünü ifade etti.
Hükümete geldikleri günden itibaren Güzelyurt ve Lefke bölgesi için yapılan çalışmaları anlatan Başbakan Erhürman, insanların ülkede üretip ülkede kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

Başbakan, hükümetleri döneminde yapılan istihdamlara da değinerek, 2018’de 350 kişinin sınavla işe alındığını ve 16 Şubat’ta Koop- Bank’taki terfilerin de ilk kez sınavla yapılacağını ifade etti.
Doğru üretim ve yatırımlarla ülkenin olanaklarından gençleri yararlandırmak istediklerini kaydeden Başbakan Erhürman, hükümet bozuluyor söylentilerinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Konuşmaların ardından Başbakan Erhürman, vatandaşların sorularını yanıtladı.
 

Son Güncelleme: 30.01.2019 11:47
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Tufan ErhürmanKktc BaşbakanıAydınköy Kktc
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