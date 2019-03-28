banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92120
ALTIN
230.143
DOLAR
5.5460
STERLİN
7.2398
EURO
6.2267
Gökgürültülü sağanak yağmur geliyor
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Afrika Davası sürüyor
AFRİKA DAVASI SÜRÜYOR
Erhürman, Oktay ile görüştü
ERHÜRMAN, OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ
Kaçak insan ve peruk operasyonu
KAÇAK İNSAN VE PERUK OPERASYONU
banner306

Başbakan Erhürman Ankara’da Kıbrıs Gazilerine madalya törenine katıldı

Başbakan Erhürman Ankara’da Kıbrıs Gazilerine madalya törenine katıldı

28 Mart 2019 Perşembe 15:25
Başbakan Erhürman Ankara’da Kıbrıs Gazilerine madalya törenine katıldı

Başbakan Tufan Erhürman, Ankara'da, Kıbrıs gazilerine milli mücadele madalyalarının dağıtımının yapıldığı törene katıldı, gazilere madalyalarını verdi.
"Kıbrıs Barış Harekâtı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreni", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği salonunda yer aldı.
Törene Ankara'da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de katıldı.
Törende, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yer aldı.
Konuşmaların yapıldığı törende, Ankara ili gazilerine madalyaları takdim edildi, şehitler yad edildi, gazilere şükranlar iletildi.
ERHÜRMAN
Başbakan Tufan Erhürman törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun 1974'te değil 1963'te başladığını ifade ederek, gazilerin Adaya geldiği günlerin, faşist cuntanın darbesi sonucunda yaşanan en karanlık günler olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının aydınlığa çıkmasında gazilerin her birinin Kıbrıslı Türklerle birlikte ayrı ayrı katkısı olduğunu vurguladı.
Erhürman, gazilere "Sağ olun var olun" diyerek, "Kıbrıs Türk halkı bugün onurlu bir halk olarak var olmaya devam ediyor ve uluslararası alanda var olmak için mücadele veriyor, varoluş mücadelesi devam ediyor" diye konuştu.
Erhürman, Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmeler sürerken Kıbrıs Türk halkının asla siyasi eşitlikten vazgeçmeyeceğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışarak gerçekleştireceğini vurguladı.
Bunları yaparken de temel örnek olarak gaziler ve şehitlerin mücadelesini aldıklarını belirten Erhürman, "En iyi örnek o dönemde verilen mücadeledir. En acılı dönemde en ağır bedelleri ödediniz" dedi.
Başbakan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünyadaki tüm diğer halklar gibi uluslararası alanda eşit bir biçimde temsiliyet talep ettiğini, diğer dünya yurttaşları gibi eşit yurttaşlar ve temsil kabiliyetine haiz olmak istediklerini söyledi.
KKTC'nin Sosyal ve ekonomik kalkınmasını hep birlikte çalışarak ve üreterek sağlayacaklarını ifade eden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının var olmaya devam edeceğini vurguladı.
ÇELER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, karşısında 45 yıl önce Kıbrıs'ta savaşan genç askerleri gördüğünü belirterek, "Milli mücadeleye omuz verdiniz bugünlere gelmemize katkı koydunuz. Her savaş barışı getirmek içindir, biz de adada kalıcı barış için mücadele ediyoruz" dedi.
Çeler, bugün gazilere anlamlı madalyaların verilmesinin önemine de işaret ederek, "Eminim madalyaları göğsünüzde onur ve gururla taşıyacaksınız" diye konuştu.
Törende, gazilerin 45 yıl önceki anı ve duygularını yansıtan kısa film de izletildi.
Konuşmaların ardından, Kıbrıs Gazilerine madalyaları TC Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başbakan Tufan Erhürman, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler tarafından tevcih edildi ve anı fotoğrafı çekildi.
 

Son Güncelleme: 28.03.2019 18:46
Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman Gaziler Madalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “Vazgeçin bu tür oyunlardan. Düzgün icraat, düzgün reform yapın. Biz de size destek verelim”
Arıklı: “Vazgeçin bu tür oyunlardan. Düzgün icraat, düzgün reform yapın. Biz de size destek verelim”
Selçuk: “Madalyalar vefa borcu ve KKTC’nin bağımsızlığının simgesi”
Selçuk: “Madalyalar vefa borcu ve KKTC’nin bağımsızlığının simgesi”
Başbakan Erhürman YÖK Başkanı Saraç ile görüştü
Başbakan Erhürman YÖK Başkanı Saraç ile görüştü
Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun
Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun "çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz" Projesi Devam Ediyor
Leymosun Kültür Vakfı’nın Leymosun etkinliği
Leymosun Kültür Vakfı’nın Leymosun etkinliği
Nami, Mağusa Serbest Liman bölgesini ziyaret etti
Nami, Mağusa Serbest Liman bölgesini ziyaret etti
kktcfidan.com platformu sayesinde 2017’den itibaren 4 binin üzerinde fidan bağışlandı
kktcfidan.com platformu sayesinde 2017’den itibaren 4 binin üzerinde fidan bağışlandı
Meclis İdari İşler Komitesi, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nı görüştü
Meclis İdari İşler Komitesi, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nı görüştü
İskele Kültür & Sanat Günleri..
İskele Kültür & Sanat Günleri..
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel Kurulu Cumartesi yapılıyor
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel Kurulu Cumartesi yapılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim