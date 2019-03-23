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Başbakan Erhürman, 8. Halk Dansları Şölenine Katıldı

Başbakan Erhürman, 8. Halk Dansları Şölenine Katıldı

23 Mart 2019 Cumartesi 08:37
Başbakan Erhürman, 8. Halk Dansları Şölenine Katıldı

Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun “Geçmişten Günümüze Kültürümüz Dans Ediyor” sloganıyla düzenlediği 8. Halk Dansları Şöleni’ne katıldı.  

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde dün akşam başlayan şölenin ilk gecesine, Başbakan Erhürman’ın yanı sıra Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan ve Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da katıldı. 

Erhürman, gecede şölene katılan derneklere anı plaketi takdim etti. Başbakan Erhürman, gecenin sonunda Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Genel Koordinatörü Tanju Hastunç, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Birinci ve Milletvekili Armağan Candan’la birlikte “Erkek Karşılama” isimli halk oyununu oynadı. 

ERHÜRMAN: “GENÇLERİMİZ KÜLTÜRÜMÜZÜ GELECEĞE TAŞIMAYA KARARLI”

Şölenin açılışında konuşma yapan Başbakan Tufan Erhürman, geceye katılanlara ve kültürümüzü dünden bugüne taşıyan, yarınlara da taşımaya kararlı olan gençlerimize “hoşgeldiniz” dedi.  

Şölende 21 derneğin, 500’e yakın dansçının ve 60’ın üzerinde dansın yer aldığını belirten Erhürman, bu rakamların gençlerin kültürlerine ve geçmişlerine olan ilgilerini gösterdiğini söyledi.

Başbakan Erhürman, gençlik yıllarını kendisi gibi 1980’li yıllarda bırakmış olanlar için şölende yer alan dansçı, dernek ve dans rakamlarının oldukça heyecan verici olduğunu dile getirdi. 

1980’lerde 10’larla ifade edilen dansçı sayısının ve iki elin parmaklarını geçemeyen dans sayısının günümüzde 60’lara ulaşan dans sayısı ve 500’ü aşkın dansçı sayılarına ulaştığına dikkat çeken Erhürman, “Bu da aslında Kıbrıslı Türk gençlerin hem ülkesine hem de kültürüne sahip çıktığını gösteriyor. Gençlerimiz geçmişlerini biliyor ve ‘biz onu muhakkak geleceğe taşıyacağız’ diyor. Bu nedenle de gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi. 

Başbakan Erhürman, gençlere “iyi ki varsınız. İyi ki geçmişi geleceğe taşımaya kararlısınız. Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum” diyerek sözlerine son verdi. 

Gecede, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa ve Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu şölene dair birer konuşma gerçekleştirdi.

Son Güncelleme: 23.03.2019 11:44
Anahtar Kelimeler:
Erhürman Halk Dansları şöleni
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