Başbakan, Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul  etti

Tatar, Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tatar, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Four Vision Development tarafından düzenlenen “KKTC-Ukrayna Gayrimenkul Danışmanları Buluşması” toplantısına katılmak üzere adada bulunan Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve beraberindeki heyetle görüştü.

TATAR

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her anlamda, her türlü etkinlik bağlamında böyle ilişkilerin kurulmasına aday, altyapısı ve yasal düzenlemeleriyle bu ilişkilere açık bir ülke olduğunu kaydederek, çeşitli ülkelerle karşılıklı münasebetin, ekonomi, siyaset ve kültürel ilişkilerin daha iyi noktaya getirilmesini temenni ettiğini vurguladı.

Başbakan Tatar, bugün KKTC’de, 100’ün üzerinde ülkeden öğrenci bulunduğuna işaret ederek bu ülkelerden ithalat-ihracat da yapıldığını, bu ülkelerden KKTC’ye turist de geldiğini söyledi, “Bazı siyasi sorunlar olabilir ama artık KKTC kendini dünyaya kabul ettirmiş bir ülkedir” dedi.



Bazı siyasi noktalarda tanınmamış olmanın yanı sıra diplomatik alanlarda bazı sıkıntıların yaşandığını anlatan Başbakan, “Tüm bunlara rağmen varlığımız herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye ile olan yakınlığımız ve münasebetimiz de çok iyi bilinmektedir” şeklinde konuştu.

EREN

Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ise yaptığı konuşmada, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm Türk Cumhuriyetlerinin, özelde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mevcut potansiyelinin uluslararası arenaya aktarılması, tanıtılması amacıyla bir insiyatif üstlendiklerini söyledi.

Eren, bu çerçevede Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği olarak KKTC’de yatırım yapan iş adamları ile Ukrayna’dan gelen iş adamlarını bir araya getireceklerini kaydetti.

Eren, Ukrayna’da yaklaşık 45 milyon nüfusun olduğunu, bu potansiyelin KKTC’ye nasıl aktarılabileceğini ve oradaki yatırımcıların buraya nasıl getirilebileceğinin formüllerini gerçekleştirilecek toplantıda arayacaklarını söyledi.

