Başbakan Dome Otel sözleşmesini neden gizledi ! (tıkla video izle)

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile Diyalog TV’de Reşat Akar’ın moderatörlüğünde karşı karşıya gelen Başbakan Tufan Erhürman, canlı yayında Ersin Tatar’ın “Dome Otel’in sözleşmesinin” imzalandığını duyduğunu söylemesinin ardından şunları ifade etti;

Şu ana kadar duyduklarınızın bir tanesi de doğru çıkmadı bence istihbarat ağınızı değiştirin dedi.

Ancak aradan 24 saat geçmeden Dome Otel sözleşmesinin imzalandığı ortaya çıktı.

Ve sözleşmenin imzalandığının duyurulmasının ardından Başbakan Tufan Erhürman adadan ayrıldı.

Peki Sayın Başbakan muhalefet partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın söylemine sözleşme imzalanmasına rağmen neden doğru değil dedi.?

İşte Diyalog TV’deki o diyaloğun geçtiği anlar ve 24 saat geçmeden Başbakan Erhürman’ın doğruları

söylemediğinin ortaya çıkması ve gazeteler.

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