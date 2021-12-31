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Başbakan'dan yeni yıl mesajı

Başbakan Faiz Sucuoğlu yeni yıl mesajı yayımladı…

31 Aralık 2021 Cuma 09:15
Başbakan'dan yeni yıl mesajı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Devletimize olan inanç ve ülkemize duyduğumuz sevgiyle, pandeminin en erken zamanda son bulması ve normal sosyal hayatımıza kavuşmak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de bir barış, huzur ve zenginlik adası olarak hem bölgemize, hem de tüm dünyaya örnek olmasını samimiyetle istediklerini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Bunun için ne. özgürlüğümüzden, ne de egemenliğimiz ve devletimizden vazgeçeriz. Bunun halkımıza, gelecek nesile karşı bir sorumluluk olduğunu da biliyoruz. Bu sorumluluk anlayışıyla bu çalışmalar yürütülecektir” dedi.  

Başbakan Sucuoğlu, Kıbrıs konusunda bulunulan yeni dönemeçte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümden yana olunduğunu ilk kez resmi olarak Birleşmiş Milletler ve tüm ilgili taraflara bildirdiklerini anımsattı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu yayımladığı yeni yıl mesajında, “bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın yeni umut, inanç ve güzelliklere vesile olması, birlik, dayanışma ve huzur içerisinde geçmesini diler, Halkımızın, Anavatan Türkiye’nin ve tüm insanlığın yeni yılını en içten duygularımla kutlarım” ifadelerini kullandı.

Mesajında, “2021 yılını da, iki yıldır tüm dünyada hayatın akışını belirleyen pandeminin gölgesinde geride bırakıyor, daha sağlıklı bir dünyada yeni ümit ve beklentilerle 2022 yılına giriyoruz” ifadelerine yer veren Başbakan Sucuoğlu, geride bıraktığımız 2021 yılının da yine 2020 yılı gibi, Covid-19 sürecinin olumsuzlukları ile yaşam sürülen, bir çok alışkanlık ve rutinlerimizden vazgeçmek durumunda kalınan, önceliklerimizin değiştiği bir yıl olduğunu kaydetti.

“SIKINTILAR, ÜRETİLECEK DOĞRU POLİTİKALAR VE ORTAYA KONACAK ÇALIŞMALARLA AŞILACAK”

Başbakan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Koronavirüs salgını ile mücadeleye tüm gücümüzle devam ederken ekonomi başta olmak üzere pek çok zorlukla da sınandık.

İyisiyle kötüsüyle 2021 yılını geride bırakırken, sağlığın ne denli önemli, sağlık ve ekonominin birbirine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

Son yıllarda yaşanan sıkıntılar, üretilecek doğru politikalar ve ortaya konacak çalışmalar ile önümüzdeki süreçte kademeli bir şekilde aşılacaktır.”

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“Güçlü bir KKTC’nin geleceğini inşa etmek üzere ilim, bilim, adalet ve dürüstlük ilkeleri, rehberimiz olmaya devam ederken, halkımızı bireysel değil bütünsel kurtarmayı ve mutlu etmeyi hedefledik” diyen Başbakan Faiz Sucuoğlu, bu yılın hemen başında yapılacak seçimden sonra istikrarın sağlanması ve ekonomik çarkların düzgün olarak işlemesiyle vatandaşların ekonomik refahının artıracağını, hayat standardının yükseleceği bir döneme girilebileceğini söyledi.  

“DESTEKLERLE, HALKIMIZI RAHATLATMAYI, UMUTSUZLUK BULUTLARINI DAĞITMAYI HEDEFLEDİK”

Başbakan Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Her ne kadar bir seçim hükümeti olsak da, büyük bir döviz krizi süreci yaşadık. Ama olumsuz etkilerinin halkımıza en az düzeyde yansımasına büyük önem verdik.  Desteklerle, halkımızı rahatlatmayı, umutsuzluk bulutlarını dağıtmayı hedefledik. Bu dönemde yapılan ödemelerle bu yönde önemli bir ivme yakalayacağımızı öngörüyor, piyasaya yansımasıyla da ekonomide de bir canlılık bekliyoruz.

Pandemi süreci koşullarında ülkemizi en iyi şekilde yönetmek için gayret gösterirken fedakarca gece gündüz demeden sağlık alanında hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına ve ilgili tüm kesimlere bu vesileyle teşekkürlerimi, sadece Başbakan olarak değil ama bir hekim olarak da sunmak isterim. Bu konudaki eksikliklerin giderilmesi, her zaman öncelikli konumuz olmaya devam edecektir.”

Hükümetlerinin üstlenmiş olduğu sorumlulukların bilinciyle, halkla ve tüm ekonomik sektörlerden iş insanlarıyla birlik, dayanışma ve uzlaşı içerisinde hizmet için canla başla çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Başbakan Faiz Sucuoğlu,  “devletimize olan inanç ve ülkemize duyduğumuz sevgiyle, pandeminin en erken zamanda son bulması ve normal sosyal hayatımıza kavuşmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“EN BÜYÜK GÜÇ VE DESTEĞİ ANAVATANIMIZ TÜRKİYE VE TÜRK HALKINDAN ALMAKTAYIZ”

Halkımızın büyük bir duyarlılıkla yılbaşı gecesi başta olmak üzere, kurallara uyarak, ülkenin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme çalışmalarına destek vermelerinin bu mücadeledeki en büyük silah olduğunu vurgulayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

 “Ülkede pandeminin yarattığı artçı depremlerin sürdüğü  koşullarda ekonomik bir varoluş mücadelesi yürütülürken siyasi anlamda varoluş mücadelemiz de Anavatan Türkiye ile birlikte devam etmektedir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da en büyük güç ve desteği Anavatanımız Türkiye ve Türk halkından almaktayız.

Kıbrıs konusunda bulunduğumuz yeni dönemeçte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak egemen eşitliğe dayalı iki Devletli bir çözümden yana olduğumuzu ilk kez resmi olarak Birleşmiş Milletler ve tüm ilgili taraflara bildirmiş bulunmaktayız. Biz Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de bir barış, huzur ve zenginlik adası olarak hem bölgemize hem de tüm dünyaya örnek olmasını samimiyetle istiyoruz. Ama bunun için ne özgürlüğümüzden, ne de egemenliğimiz ve Devletimizden  vazgeçeriz. Bunun halkımıza, gelecek nesile karşı bir sorumluluk olduğunu da biliyoruz. Bu sorumluluk anlayışıyla bu çalışmalar yürütülecektir.”

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Son Güncelleme: 31.12.2021 10:32
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