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Başbakan'dan elektrikte yeni düzenleme açıklaması

04 Nisan 2022 Pazartesi 09:55
Başbakan'dan elektrikte yeni düzenleme açıklaması

Zamlı elektrik faturalarının vatandaşa ulaşması sonrasında yer yerinden oynadı..

Başbakan Faiz Sucuoğlu da Haber Kıbrıs canlı yayınına telefon aracılığıyla katıldı, kamuoyunda tartışma yaratan zamlı elektrik faturalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Sucuoğlu, “Elektrik faturalarıyla ilgili şikayetler bana da geliyor. Yeniden değerlendireceğiz bu konuyu. Hem vatandaşların hem de işletmecilerin üzerindeki yükü nasıl alabiliriz bunları konuşuyoruz. Bu konuları mecliste grup toplantısında tartışacağız. Yarın da Bakanlar Kurulu var. Sayın Sunat Atun’la da ilgili bakan olarak değerlendireceğiz. Yeni bir düzenleme çalışması yapacağız” dedi.

Sucuoğlu, "amacımız vatandaşa en az sıkıntı yaşatmaktır" diye konuştu 

Başbakan Sucuoğlu, bu ay yüklü miktarda gelen faturaları ödeyen vatandaşlara da çağrıda bulundu. Sucuoğlu, ödeme yapan vatandaşların faturalarda yapılan düzenleme sonrasında ortaya çıkan fazla ödemelerin bir sonraki ayda yapılan ödemede mahsuplaştırılacağını kaydetti.

KAYNAK:GÜNDEM KIBRIS

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ZamKktcFaiz SucuoğluKIBTEKSON DAKİKA
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