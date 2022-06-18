Başbakan çiftçilerle görüştü

Başbakan Ünal Üstel, Başbakanlık önüne iş araçlarıyla gelen Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği yönetim kurulundan bir heyetle bir araya geldi.

Maliye Bakanı Sunat Atun ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un da yer aldığı görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Başbakan ve bakanlar daha sonra Bakanlar Kurulu toplantısına döndü.

Çiftçiler Birliği, sorunlarına dikkat çekmek ve taleplerini dile getirmek amacıyla bugün Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında Başbakanlık önünde eylem başlatmıştı.

-Talepler

Çiftçiler yazılı olarak da sundukları şu taleplerde bulunuyor:

“Mazot desteğinin 9TL/ Litre toplamda 108 TL olarak güncellenmesi. Doğrudan gelir desteğinin 280 TL/Dönüm olarak güncellenmesi. Tabandan kimyevi gübre kullanımının dönüm başına 20 kg olarak düzenlenmesi. Desteklerin direk üreticilere ve gününde ödenmesi. Geride bekleyen ödemelerimizin hemen ödenmesi. Yapılacak çalışmalarda çiftçileri temsilen birliğimizin daha etkin katılımının sağlanması. Bu yıl açıklanan ürün bedeline ek prim verilmesi (mazot ve diğer giderler artmıştır). Kuraklık çalışmalarının tamamlanması ve derhal ödenmesi. Doğal afet zararlarının derhal ödenmesi. Bu yıl yaşanan gizli kuraklık nedeni ile maruz kaldığımız verim kaybının üreticilere ek destek verilerek üretimin devamının sağlanması”