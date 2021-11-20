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Başarılı kadın girişimciler konuştu

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) İşletme Fakültesi bünyesinde "KKTC'de Kadın Girişimci Olmak" paneli düzenlendi.  19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler günü kapsamında düzenlenen  panelde Kıbrıslı kadın girişimcilerin başarı hikayeleri anlatıldı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 11:15
Başarılı kadın girişimciler konuştu

"KKTC'DE Kadın Girişimci Olmak" panelinin moderatörlüğünü KAÜ İşletme ve Ekonomi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşem Çelebi üstlendi.  KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katıldığı panel, öğrenciler, akademisyenler ve alandan profesyoneller tarafından büyük ilgi gördü.  

"KKTC'DE Kadın Girişimci Olmak" panelinde başarılı kadın girişimcilerden; CTP Millet Vekili Dr. Sıla Usar İncirli, Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Golche Çikolata Direktörü Gülçe Berksel Solyalı, Grön Vegan İşletmecisi Fezel Nizam, Montesori Eğitim Kurumları Kurucusu Hatice Düzgün ve Achelya Uluchay Marka Direktörü ve Tasarımcı Açelya Uluçay katılarak kendi başarı hikayelerini anlattılar.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşmasında, “Geçmişte ataerkil bir bakış açısı ile bazı şeyler şekillenirken kadınlar göz ardı edilmişti ama son yıllarda özellikle özgüveni yüksek, girişimcilik ruhu olan kadınların başarıları, destansı bir şekilde görülebilecek noktaya gelmiştir.  Bu ülkenin insanı kadını ya da erkeği ile gelecek için birlikte çalışmaya, emek sarf etmeye başladığını görmekteyim. Burada kendi alanında başarıya ulaşmak için adım atan kadınların hikayelerini dinlemek benim için de çok büyük önem arz etmektedir” dedi. Amcaoğlu, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin hem geçmiş tarihe hem de geleceğe dönük misyonunun bu tür etkinliklerle taçlanmasından duyduğu memnuniyetini belirtti.

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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci de, turizm, eğitim, gastronomi, sağlık, siyaset, moda, sanat ve birçok alanda kadının her yerde başarılı olduğunu ve bir varoluş mücadelesi olarak Kıbrıslı kadınların da geçmişten bugüne sesini duyurmaya devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs Amerikan Üniverstiesi olarak, geçmişimize sahip çıkan ve geleceğimize ışık tutan girişimci kadınlarımızı desteklemekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Keçeci, bu panelin de girişimcilik alanında başarılı olmak isteyen birçok kadına örnek olabileceğini ifade etti.

KAÜ İşletme ve Ekonomi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşem Çelebi ise, “Hayatın her alanında olduğu gibi girişimcilikte de sınır tanımayan kadınlarımızı tanımak, başarı öykülerini dinlemek, ilham almak ve kutlamak adına bulunmaktayız. Kırılgan bir ekonomiye sahip olan ülkemizde ekonomiyi büyütmenin, potansiyeli etkin hale getirmenin yolunun kadınların girişimcilik faaliyetlerinin teşrif edilmesinden geçtiğini belirtmek istiyorum. Bu bağlamda kadın girişimcileri destekleyen politika programlarının ön plana çıkarılması ve kadınların da ekonomik ve sosyal yaşamdaki rollerini harekete geçirecek gücü kendilerinde görmeleri gerekmektedir” dedi.

Panel sonunda başarılı kadın girişimcilere Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci teşekkür ederek plaket takdimi gerçekleştirdi.

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Son Güncelleme: 20.11.2021 11:54
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