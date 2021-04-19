Barolar eylem yapıyor

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ile Mağusa Mahalli Barosu Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından, yargının bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerinin ihlal edilmesine yönelik yapılan açıklamalara karşı seslerini daha yüksek çıkarmak adına saat 09:30'da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde eylem ve basın açıklaması yapacak....

Bugün tüm davalar mahkeme tarafından liste üzerinden ertelenecek..