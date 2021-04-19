banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sadece çok yazık diyecek gücüm var!
Sadece çok yazık diyecek gücüm...
Laiklik dinsizlik değildir?
Laiklik dinsizlik değildir?
Bu kadarını hak etmedik!
Bu kadarını hak etmedik!
Sağlık Bakanı pandemi ile ilgili açıklamalara müdahale etmeli!
Sağlık Bakanı pandemi ile ilgili...
banner376

Barolar eylem yapıyor

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ile Mağusa Mahalli Barosu, bugün eylem yapacak.

19 Nisan 2021 Pazartesi 09:00
Barolar eylem yapıyor
banner337

banner341
Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ile Mağusa Mahalli Barosu Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından, yargının bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerinin ihlal edilmesine yönelik yapılan açıklamalara karşı seslerini daha yüksek çıkarmak adına saat 09:30'da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde eylem ve basın açıklaması yapacak....

Bugün tüm davalar mahkeme tarafından liste üzerinden ertelenecek..

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kktc BarolarKURAN KURSLARININ KAPATILMASI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TIP-İŞ eylemlerini genişletiyor
TIP-İŞ eylemlerini genişletiyor
Meclis toplanıyor
Meclis toplanıyor
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
Hava durumu
Hava durumu
Covid-19'dan dolayı bir kişi hayatını kaybetti
Covid-19'dan dolayı bir kişi hayatını kaybetti
KTMMOB'den Barolar Birliği’ne dayanışma açıklaması
KTMMOB'den Barolar Birliği’ne dayanışma açıklaması
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
Devlet piyangosu çekildi
Devlet piyangosu çekildi
Basın-Sen’den Barolar Birliği’nin eylemine destek
Basın-Sen’den Barolar Birliği’nin eylemine destek
Saner: “Anayasa Mahkemesi Kur’an Kurslarını yasaklamıyor”
Saner: “Anayasa Mahkemesi Kur’an Kurslarını yasaklamıyor”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim