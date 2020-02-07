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Barolar Birliğinden, “İnsan Ticareti Mağdurlarına” Ücretsiz Yardım

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı tarafından, insan ticareti mağdurlarına ücretsiz adli yardım ve destek verebilmek için büyük bir adım atıldı.

Barolar Birliğinden, “İnsan Ticareti Mağdurlarına” Ücretsiz Yardım

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı tarafından, insan ticareti mağdurlarına ücretsiz adli yardım ve destek verebilmek için büyük bir adım atıldı.

07 Şubat 2020 Cuma 15:28
Barolar Birliğinden, “İnsan Ticareti Mağdurlarına” Ücretsiz Yardım

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı tarafından, insan ticareti mağdurlarına ücretsiz adli yardım ve destek verebilmek için büyük bir adım atıldı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı tarafından, insan ticareti mağdurlarına ücretsiz adli yardım ve destek verebilmek için büyük bir adım atıldı.

İnsan ticareti mağdurlarına adli yardım ve destek verebilmek için çalışma başlattı.

“İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet” projesi destek hattını sosyal medya kampanyası ile duyurdu. Bu proje, Avrupa Birliği tarafından, İnsan Ticaretine karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı işbirliğiyle yürütülüyor.

Proje, insan ticareti ile mücadele kapsamında yasal iyileştirmelerin yapılmasını teşvik etmeyi hedeflemekte. Ayrıca, insan ticareti mağdurlarına destek verebilmek için sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir sistem kurmak amacı ile bir “Pilot Adli Yardım ve Destek Programı” öngördü. Bu amaçla, 8 farklı dilde 30 tercümanla işbirliği yapılarak bir tercüman havuzu oluşturuldu.

Pilot adli yardım ve destek programı nasıl çalışacak?

Barolar Birliği’nden yapılan açıklama şu yönde: “Destek için belirlenen numara (05428620060) 7/24 ulaşılabilir olacak ve ilgili numaraya sesli arama, SMS, Viber, ya da WhatsApp aracılığı ile ulaşılmasına müteakip, arayan kişinin ana diline veya iyi seviyede konuşabildiği diğer bir dile göre tercümanlarla iletişime geçilerek, kişinin rahat bir şekilde durumu açıklaması ve program kapsamında ilgili kişiye uygun adli yardım ve destek verilmesi sağlanacaktır. Telefon görüşmelerinin yeterli olmadığı zamanlarda, yine tercümanlarla birlikte mağdur ile yüz yüze görüşmeler yapılacaktır. Destek hattının yanı sıra, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Birlik Binası’nda haftanın belirli günlerinde mağdurlara yönelik destek masası oluşturulacak ve yüz yüze görüşmek isteyen kişiler mesai saatleri içerisinde gelip bilgi alabileceklerdir.”

İnsan ticareti nedir?

“En kısa tanımıyla, bir kimsenin kandırılarak veya zor kullanılarak çalıştırılması ve bu emekten maddi kazanç elde edilmesidir. İnsan ticaretinde kişinin rızası yoktur veya rıza baskı ve zorlama ile alınmış olduğundan, rızanın geçerliliği yoktur.

İnsan ticareti vakalarında sıklıkla kötü yaşam koşulları ve zorla çalıştırma yöntemleri ile karşılaşılır.

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Bunlar şöyle özetlenebilmektedir:

• Kötü koşullarda, sağlıksız ortamlarda barınma, kötü beslenme,

• Düşük veya sıfır ücret,

• Çok uzun mesai saati, ağır, tehlikeli, sağlığa zararlı işler,

• Mağdurlara veya ailesine yönelik şiddet uygulanması veya şiddet ile tehdit,

• Pasaporta el koyulması,

• Borç esareti,

• Tecrit, hapsetme veya gözetleme,

• Yetkililere ihbar etme tehdidi,

• Fuhuşa zorlama (mağdurun ailesine, çevresine açıklamakla tehdit),

• Yasadışı faaliyetlere zorlamak,

• Madde bağımlılığı aracılığıyla suça teşvik.

Eğer sizin veya çevrenizdeki birinin insan ticareti mağduru olabileceğini düşünüyorsanız; mutlaka bize 0542 862 00 60 numaralı telefondan ulaşın.

Bu proje, Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı işbirliğiyle uygulanmaktadır. Bu basın bildirisi, Avrupa Birliği’nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu bildirinin içeriği tamamen Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’nın sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”

Anahtar Kelimeler:
KtbbKTİHVİnsan TicaretiMağdurYardım
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