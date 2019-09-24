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Barolar Birliği ve Mahalli Barolar, Kıdemli Savcı Metay’a yapılan saldırı konusunda açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt Mahalli Baroları, Kıdemli Savcı Egemen Metay'a yapılan saldırı ile ilgili bugün ortak bir yazılı açıklama yaptı

Barolar Birliği ve Mahalli Barolar, Kıdemli Savcı Metay’a yapılan saldırı konusunda açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt Mahalli Baroları, Kıdemli Savcı Egemen Metay'a yapılan saldırı ile ilgili bugün ortak bir yazılı açıklama yaptı

24 Eylül 2019 Salı 14:22
Barolar Birliği ve Mahalli Barolar, Kıdemli Savcı Metay’a yapılan saldırı konusunda açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt Mahalli Baroları, dün Girne’de bir ağır ceza davası sonrasında Kıdemli Savcı Egemen Metay’a yapılan saldırıyı ve mahkemelerde güvenlik önlemi alınmamasını eleştirerek, bugün zarar verilmeye çalışılan adalete, hayatı boyunca herkesin ihtiyaç duyacağını belirtti.
Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt Mahalli Baroları, konuyla ilgili bugün ortak bir yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, “Meslek örgütü olarak, savcıları, yargıçları ve avukatları bir meslektaş olarak, adaletin yolunda çalışan adalet emekçileri olarak görüyor ve yargının üçayağını birbirinden hiç ayırmıyoruz. Dolayısıyla dün Girne’de bir ağır ceza davası sonrasında Kıdemli Savcı Egemen Metay’a karşı takınılan tavrı ve gösterilen yakışıksız davranışları, hepimize yapılmış kabul ediyoruz.” denildi.
Gerekli önlemlerin alınmadığı her gün, mesleği icra etme koşullarının daha da zor hale geldiği belirtilen açıklamada, “Ne kadar üzücüdür ki can güveliğimizin sorgulandığı günler bile artık geldi çattı. Defalarca bu konuda açıklama yapılmasına rağmen, talepte bulunulmasına rağmen bugüne kadar mahkeme avlularında gerekli önlemlerin alınmaması, kendisinde savcıya/yargıca/avukata saldırma cüretini görenlere davetiye çıkarmaktadır” ifadelerine yer verildi. 

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Mahkemelerdeki donanımsal eksikliklerin; mahkeme binalarının inşa edildiği tarihler göz önüne alındığında, toplumun süratle değişen sosyolojik yapısına ve yoğunluğuna gerektiği gibi cevap vermediğinin kaydedildiği açıklamada, “Mevcut koşulları iyileştirmek devletimizin yetkili kurullarının görevi olmakla birlikte, kişilere yapılan saldırıları aslında topluma, toplumun her adımında hissetme ihtiyacı duyduğu adalet duygusuna yapıldığı unutulmamalıdır” denildi. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Zor bir meslek icra ediyoruz, bunun bilincindeyiz ve hepimiz bunun bilinciyle o siyah cübbelerimizi üzerlerimize giyiyoruz. Mahkeme salonunda her bulunuşta adil olma gayesiyle, toplumun en temel ihtiyacı olan huzuru sağlamak için canla başla mücadele ediyoruz. Ülkemizin daha güzel yerlere gelmesi, daha yaşanılası bir ortama kavuşması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi de tüm kesimlere duyururuz. Son olarak mesnetsiz bir şekilde son yaşanan olayları etnik köken ayrımı tabanına indirgemeye çalışanlara, anayasamızın 8. maddesinde geçen ‘Herkes, hiçbir ayırım gözetilmeksizin, Anayasa ve yasa önünde eşittir!’ cümlesini işaret eder, bugün zarar vermeye çalışılan adalete, hayatı boyunca herkesin ihtiyaç duyacağını önemle hatırlatırız.”

 

Son Güncelleme: 24.09.2019 17:28
Anahtar Kelimeler:
Egemen MetaySavcı Metaya Saldırı
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