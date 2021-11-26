banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pilli: “İlaç sıkıntısıyla ilgili sorun 10-15 gün içinde giderilecek”
“Halk sağlığı her şeyden önemli”
Üst Komite’den radikal karar!
Üst Komite’den radikal karar!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan söylediler söylemeye de devam edecekler!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan...
Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu
Ülkeye girişte yeni kural!
banner404

Barolar Birliği: “Tutukluluk koşulları insanlık dışı muameleye yol açıyor”

26 Kasım 2021 Cuma 20:00
Barolar Birliği: “Tutukluluk koşulları insanlık dışı muameleye yol açıyor”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, hali hazırda insan hakları standartlarının çok altında koşulların sözkonusu olduğu karakol ve Merkezi Cezaevi’ndeki tutukluluk koşullarının, covid vakalarından sonra daha da vahim hale geldiğini belirterek, “İnsanlık dışı ve/veya alçaltıcı muameleye son verilsin” çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi konuyla ilgili açıklamasında, son zamanlarda, cezaevindeki kişilerin avukatlarıyla dahi görüşmediğine işaret etti. Daha vahim olanın ise, yargılanması başlayıncaya kadar mahkeme tarafından cezaevine gönderilen kişilerin, cezaevi yerine polis karakollarındaki hücrelerde tutuklu kalması olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu durum, mahkeme emrine saygısızlıkla beraber, özgürlüğünden mahrum olan kişiler için insanlık dışı muamele oluşturabilecek düzeydedir” denildi. 

banner341
Kısa süreli tutuklamalar için tasarlanan polis karakollarındaki hücrelerde tutukluların kırık dökük betonun üzerinde yattığı, çok temel ve aynı gıdalarla beslendiği, çocuklarla yetişkinlerin bir arada kaldığı, dışarısı ve avukatlarla sınırlı görüştürüldüğü veya hiç görüştürülmediği, kişisel temizlik için gerekli hijyene sahip olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Çocukların eğitim hakkının yerine getirilmediği, hücreler gün ışığı almayan ve yeterli havalandırmaya sahip olmayan, dar alanlardır; hücrelerde zaman zaman kapasitesinin üzerinde insan kalabilme ihtimali vardır; tutuklu olan kişiler açık havaya çıkartılmamaktadır; cezaevinde olan psikolog hizmeti hücrelerde sağlanmamaktadır” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:
“Bu listeyi uzatmak çok rahatlıkla mümkündür. Tüm bu yaşananlar için covid salgını da bahane olarak gösterilmemesi gerekmektedir. Söz konusu salgın uzun bir süreden beri var olup yetkililerin gerekli önlemleri almak için yeterli zamanları vardı. İnsanlık dışı ve/veya alçaltıcı muamele Anayasa’nın 14.3 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi ile yasaklanmıştır. Bu tür muameleler kayıtsız koşulsuz bir yasak olup hukuki olarak meşru kılınması da mümkün değildir. Tüm bunlar ışığında yetkililerin insanlık dışı ve/veya alçaltıcı muameleye son vermeye çağrı yaparız”

banner360
Son Güncelleme: 26.11.2021 22:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli: “İlaç sıkıntısıyla ilgili sorun 10-15 gün içinde giderilecek”
Pilli: “İlaç sıkıntısıyla ilgili sorun 10-15 gün içinde giderilecek”
“Omicron’un” görüldüğü 7 ülkeden KKTC’ye girişe kısıtlama getirildi
“Omicron’un” görüldüğü 7 ülkeden KKTC’ye girişe kısıtlama getirildi
Girne’de yeni yıl pazarı kuruluyor
Girne’de yeni yıl pazarı kuruluyor
Londra'daki Kıbrıslı Türk hayata veda etti
Londra'daki Kıbrıslı Türk hayata veda etti
Kuir Kıbrıs Derneği TDP Gençlik Örgütü ile görüştü
Kuir Kıbrıs Derneği TDP Gençlik Örgütü ile görüştü
CTP’den bir heyet Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu
CTP’den bir heyet Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu
Pediatri Kurumu “Kış ishalleri ve rota virüs enfeksiyonuna” karşı uyardı
Pediatri Kurumu “Kış ishalleri ve rota virüs enfeksiyonuna” karşı uyardı
CTP Lefkoşa’daki bazı işletmeleri ziyaret etti
CTP Lefkoşa’daki bazı işletmeleri ziyaret etti
KITSAB’dan Başbakan Sucuoğlu’na tepki
KITSAB’dan Başbakan Sucuoğlu’na tepki
Üst Komite’den radikal karar!
Üst Komite’den radikal karar!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim