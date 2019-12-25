Bariyer yok ÖLÜM var!

Hüseyin Yusuf Erçika (E-59), yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru gelmekte olan Esra Korcan (K-41) yönetimindeki JS 170 plakalı araç ile çarpışmıştı Kaza sonucu JS 170 plakalı araç sürücüsü Esra Korcan olay yerinde yaşamı yitirdi.

Aynı yerde ikinci ölümlü kazanın olması vatandaşların büyük tepkisini çekerken, yolun ortasında bariyer olmaması kazanın ölümlü sonuçlanmasına neden olarak gösterildi.

Esra Korcan’ın cenazesinin bugün Gazimağusa Lala Mustafa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Mağusa Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.