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Barış HarekÂtı’nın İkinci Aşamasının 45’inci Yıl Dönümü… Muratağa-sandallar Ve Atlılar İle Taşkent Şehitleri Anılacak

GAZİMAĞUSA, LEFKE VE SERDARLI’DA KURTULUŞ ŞENLİKLERİ YAPILACAK

Barış HarekÂtı’nın İkinci Aşamasının 45’inci Yıl Dönümü… Muratağa-sandallar Ve Atlılar İle Taşkent Şehitleri Anılacak

GAZİMAĞUSA, LEFKE VE SERDARLI’DA KURTULUŞ ŞENLİKLERİ YAPILACAK

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:26
Barış HarekÂtı’nın İkinci Aşamasının 45’inci Yıl Dönümü… Muratağa-sandallar Ve Atlılar İle Taşkent Şehitleri Anılacak

GAZİMAĞUSA, LEFKE VE SERDARLI’DA KURTULUŞ ŞENLİKLERİ YAPILACAK

LEFKE’NİN KURTULUŞU KUTLANACAK, ŞEHİTLER İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Lefkoşa, 4 Ağustos 19 (.): Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 45’inci yıl dönümü, etkinliklerle kutlanacak ve şehitler anılacak.

20 Temmuz 1974’te başlayan harekâtın 14, 15 ve 16 Ağustos’ta gerçekleşen ikinci aşaması sırasında özgürlüğe kavuşan Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’de kutlamalar yapılacak.

Harekât sırasında Rumlar tarafından toplu katliama uğrayan Taşkent ile Muratağa-Sandallar ve Atlılar’da da şehitler anılacak. Lefke’de de şehitler için anma töreni düzenlenecek.

MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILACAK

Muratağa-Sandallar köylerinde toplu katliamda şehit düşenler 14 Ağustos Çarşamba günü Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Tören saat 17.00’de protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır konuşma yapacak. Şiirlerin okunmasının ardından şehitlik ziyaret edilecek. Din görevlisi şehitler için dua okuyacak.

Buradaki törenin ardından saat 18.00’de Atlılar Şehitliği’nde de anma töreni düzenlenecek.

Şehitler için saat 15.30’da Muratağa Camii’nde de mevlit okutulacak.

TAŞKENT ŞEHİTLERİNİ ANMAK İÇİN DE TÖREN DÜZENLENECEK

Taşkent’te 15 Ağustos 1974’te evlerinden toplanarak Rumlar tarafından katledilen Kıbrıslı Türkler, 15 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, Taşkent Şehitler Anıtı önünde saat 18.00’de başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı marşı ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Törende, Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır konuşma yapacak.

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Şiirlerin de okunacağı törende, Şehit Aileleri Komitesi Başkanı Erdinç Erdağlı da konuşacak, Taşkent Şehitler Müzesi ziyaret edilecek.

Taşkent Şehitler Camii’nde saat 20.00’de mevlit okutulacak.

SERDARLI’NIN KURTULUŞU

Serdarlı’nın kurtuluşunun 45’inci yıl dönümünde Serdarlı Atatürk Büstü önünde tören düzenlenecek. 14 Ağustos Çarşamba günü yapılacak tören saat 19.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım konuşma yapacak.

Şiir okunmasının ardından tören geçişi olacak. Kutlamalar Serdarlı Belediyesi Halk Dansları Ekibi gösterisi ve izaz-ikramla sona erecek.

GAZİMAĞUSA’NIN KURTULUŞU

Gazimağusa’nın kurtuluşu da iki ayrı törenle kutlanacak.

15 Ağustos Perşembe günü Zafer Anıtı önünde düzenlenecek tören, saat 17.30’da başlayacak. Törenin ardından saat 18.00’de de Polat Paşa Bulvarı’nda ikinci tören düzenlenecek.

İlk törende protokol sırasına göre anıta çelenkler konulup saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı’yla bayraklar göndere çekilecek.

Polatpaşa Bulvarı’ndaki törende ise kaymakam, komutan ve belediye başkanı birliklerle halkın bayramını kutlayacak.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinden sonra Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşma yapacak. Şiirlerin okunmasının ardından Gazimağusa 4. Alay Komutanlığı’ndan Teğmen Kadir Akkuş da konuşacak. Buradaki kutlama, tören geçişiyle tamamlanacak.

LEFKE KURTULUŞ ŞENLİKLERİ

Lefke’nin kurtuluşunun 45’inci yıl dönümü nedeniyle 16 Ağustos Cuma günü Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde saat 09.00’da anma töreni; Lefke Atatürk Parkı’nda ise saat 18.00’de kurtuluşu kutlama töreni olacak.

Atatürk Parkı’ndaki kurtuluş töreninde, saygı duruşu, İstiklal Marşı, bayrakların göndere çekilmesinden sonra tören birlikleri denetlenecek, halkın bayramı kutlanacak.

Halk dansları gösterisi, şiir okunması, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın konuşmanın ve Lefke Kaymakamlığı adına yapılacak konuşmadan sonra tören, resmigeçitle tamamlanacak.

(RÇ/GÜL)

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