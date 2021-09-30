Barış Tilki’den Emirzade Tilki’ye sert yanıt: Vukuatlı başkan ‘hodri meydan’

Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi Başkanı Barış Tilki, dün eylem gerçekleştirerek hakkında birçok ithamda ve suçlamada bulunan Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki’ye sert şekilde yanıt verdi. Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Barış Tilki, “Vukuatlı Başkan” olarak nitelendirdiği Emirzade Tilki’nin dün adeta bir tiyatro çevirdiğini savundu.

“ÇOK YAKINDA HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM”

“Hodri meydan” diyerek sadece bir şart altında Bağımsız Şoför Okulları Birliği yetkilileriyle her platformda tartışmaya hazır olduğunu kaydeden Barış Tilki, “Benim yolsuzluklarımın takipçisi olacağını söyleyen Emirzade Tilki, 2017 yılında sahte evrak düzenleyerek ehliyet verme soruşturması kapsamında açığa alınan 3 ehliyet müfettişiyle birlikte tutuklanmıştı ve halen davası devam ediyor” diyerek, “Çok yakında ekranlarda belgelerle her şeyi açıklayacağım. Kimin yasal, kimin gayri yasal olduğunu herkes görecek.

“BENİM VE ÜYELERİMİN KARŞISINA ÇIKACAK OLAN KİŞİ TEMİZ OLMALI”

Emirzade Tilki’ye adeta savaş açan Barış Tilki’nin açıklamaları şu şekilde:“Vukuatlı Başkan diyor ki; müfettişleri ve okulları zan altında bırak-mışım, şoför okulları kooperatifi yok-muş, benim yaptığım yolsuzlukların takipçisi olacaklar- mış, Metehan’da trafik eğitim parkuru projesi ve çalışması yalan- mış, geçen perşembe Ulaştırma Bakanlığı’nda yapılan toplantıda uzlaşılma- mış. Sarı arılara benim bir önerim vardır; istediğiniz yerde, istediğiniz platformda, ister teke tek, isterseniz ikiye iki üyelerimiz ile canlı yayında tartışmaya açığım ama bir şart ile:

Benim ve üyelerimin karşısına çıkacak olan kişi veya kişilerin; karakter belgesi temiz olacak (kimliğine ve pasaportuna mahkeme tarafından el konulmamış olmalı), direktör olacak ve eğitmen belgesi de geçerli olacak. Yüreğiniz patlaksa hodri meydan. Günün sözü: körler sağırlar birbirini ağırlar.”

EMİRZADE TİLKİ’NİN SANIK OLDUĞU DAVA HALEN DEVAM EDİYOR

Barış Tilki, “Her platformda tartışmaya hazırım ama karşıma gelecek kişinin kimliğine ve pasaportuna mahkeme tarafından el konulmamış olacak” sözleriyle, aleyhinde devam eden ‘sahte evrakla ehliyet verme’ davasında sanık konumundaki Emirzade Tilki’ye göndermede bulundu.