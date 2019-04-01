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Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ani ölüm...

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ani ölüm...

01 Nisan 2019 Pazartesi 10:51
Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ani ölüm...


Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde dün yaşamını yitiren 32 yaşındaki Ali Dükyancı’nın “gıda artıklarının solunum yolunu tıkaması neticesi gelişen boğulma” sonucu öldüğü bildirildi.
Polis Basın Subaylığı açıklamasında, “31.03.2019 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Ali Dükyancı (E-32) yemek yediği sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. 01.04.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin ‘gıda artıklarının solunum yolunu tıkaması neticesi gelişen boğulma’ sonucu olduğu tespit edilmiştir” denildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 

Son Güncelleme: 01.04.2019 13:54
Anahtar Kelimeler:
Kktc Ani ölüm
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