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Barış HarekÂtı Başbakanı Ecevit Cuma günü anılacak

Barış HarekÂtı Başbakanı Ecevit Cuma günü anılacak

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:00
Barış HarekÂtı Başbakanı Ecevit Cuma günü anılacak

ESENYEL: “20 TEMMUZ’DAN BU YANA ADADA GERÇEK BARIŞ SAĞLANDI… ECEVİT’E, KOALİSYON ORTAĞI ERBAKAN’A, DÖNEMİN SİVİL VE ASKERİ İDARECİLERİNE VEFA BORCUMUZ VAR”

Kıbrıs’a 20 Temmuz 1974 tarihinde çıkarma yapılması kararını alan, dönemin Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit cuma günü Lefkoşa’da da anılacak.

Göçmenköy girişinde, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi yanındaki Ecevit heykeli önünde cuma günü saat 09.30’da yapılacak törene muharip derneklerin katılacağı bildirildi

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Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, konuyla ilgili açıklamasında,  Kıbrıs Türkü’nün, Ecevit’e, koalisyon ortağı Necmettin Erbakan ve dönemin tüm sivil ve askeri idarecilerine vefa borcu olduğunu ifade etti.

Erden Esenyel,  “Ecevit-Erbakan hükümetinin Kıbrıs Türk halkına kazanımlarını” unutmanın mümkün olmadığını söyleyerek, anma töreninde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanları da görmek istediklerini dile getirdi.

Esenyel, garantör ülke Türkiye’nin Başbakanı Ecevit’in, Kıbrıs’ı ENOSİS uçurumunun kenarından son anda kurtardığını ve Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne kavuşturduğunu kaydederek, Ecevit’in “Kıbrıs’a savaş için değil, barış için gidiyoruz” sözünü anımsattı.

 Sönmezliler Ocağı Başkanı Esenyel, “O tarihten bu yana adada gerçek barış sağlandı” dedi.

Son Güncelleme: 17.07.2019 19:58
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