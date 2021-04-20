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‘Barış Ateşi’ etkinlikleri başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayri resmi toplantı öncesinde ‘Barış Ateşi’ etkinliklerine başladı.

20 Nisan 2021 Salı 12:08
‘Barış Ateşi’ etkinlikleri başladı
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‘Barış Ateşi’ ilk olarak Dikmen’de alevlendi. Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Organize Komitesi Başkanı Alpay Çelebi, federasyonun sadece Kıbrıs Türklerin değil, hem Kıbrıslı Rumların, hem de Türkiye, Yunanistan ve Akdeniz’de kıyısı olan ülkelerin çıkarına olduğunu söyledi. Cenevre’de gerçekleşecek olan görüşme öncesinde ‘Barış Ateşi’ni yaktıklarını söyleyen Çelebi, federasyonu öldürmeye çalışanlara inat, tüm dünyaya federasyonu haykıracaklarını, Kıbrıslı Türklerin federasyon istencinin artarak devam ettiğini vurguladı.

KANBER: ÖZGÜRLÜĞE VE DEMOKRASİYE İHTİYAÇ VAR

Etkinliğe katılarak destek belirten Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber de kısa bir konuşma yaparak, uluslararası hukuka, özgürlüğe ve demokrasiye ihtiyaç olduğunu, toplum için yıllardır yanan barış ateşinin tekrardan alevlenmesini önemli bulduğunu söyledi.

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ERHÜRMAN: KIBRIS TÜRK HALKI ÇÖZÜM İSTİYOR

‘Barış Ateşi’ etkinliğinde bir konuşma yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm istediğini vurgulayarak, gerçekleşebilecek tek çözüm formülünün siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon olduğunu söyledi. “Tek yürek, tek beyin olma zamandı geldi” diyen Erhürman, insanlarımızın göç etmesini istemediklerini, çocukların geleceklerini bu topraklarda kurmalarını istediklerini vurguladı. Çözümsüzlüğün çözüm olmadığını söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm istediğini vurguladı ve “Bu ülke çözümsüzlüğe mahkûm edilemez” dedi.

“YAKTIĞIMIZ BU ATEŞ YÜREKLERİMİZİN ATEŞİDİR, HİÇ SÖNMEDİ, SÖNMEYECEK”

Bu topakların bizim olduğunu ve insan onuruna yaraşır bir hayatı bu topraklarda kurmak istediklerini söyleyen Erhürman, “Eşitlik, özgürlük, demokrasi, kendi ayaklarımız üzerinde durmak ve elbette çözüm istiyoruz. Hep barışı istedik, hep barış istiyoruz” dedi. Çözümsüzlüğün çözüm olmadığını yaşayarak öğrendiklerini söyleyen Erhürman, “Hem kapsamlı çözüme ulaşmak için, hem de kapsamlı çözüme giden yolda bu topraklarda üretmek için, ürettiğimizi satmak için, sadece üretmekle kalmayıp bütün dünyayla paylaşmak için, özgüvenimizle bu yollarda hep yürüdük, bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz. Yaktığımız bu ateş yüreklerimizdeki ateştir, hiç sönmedi, hiçbir zaman da sönmeyecek” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ctp Barış Ateşi
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