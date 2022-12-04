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Barda olaylı gece... 18 yaşındaki genç kız alev aldı!

04 Aralık 2022 Pazar 10:49
Barda olaylı gece... 18 yaşındaki genç kız alev aldı!

03.12.2022 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, gösteri amaçlı olarak bar tezgahı üzerinde yakılan ateşe, F.E.(E-25)’nin ihmalkarlık sonucu alkol atması sonucu barda müşteri olarak bulunan C.A.(K-18)’nın tutuşarak yanmasına sebep olmuştur. Olayda yaralanan C.A. boyun ve bel bölgesinde oluşan yanıklar sebebiyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Olayda ihmali görülen F.E.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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