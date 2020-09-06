banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1086
ALTIN
462.301
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.9127
EURO
8.7748
Olmasaydı Türkiye
Olmasaydı Türkiye
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Hayat neden bu kadar zor?
Hayat neden bu kadar zor?
“Benim çocuğumun suçu ne!”
“Benim çocuğumun suçu ne!”
banner364

Barda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

 Girne'de faaliyet gösteren Elexsus Hotel içerisinde bulunan “The Code" isimli barın çıkışında meydana gelen Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Ciddi Darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Baycan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Eylül 2020 Pazar 15:55
Barda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
banner337
banner351

(Kamalı Haber/ Evrem Kamalı) - Girne'de faaliyet gösteren Elexsus Hotel içerisinde bulunan “The Code" isimli barın çıkışında meydana gelen Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Ciddi Darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Baycan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler Girne'de faaliyet gösteren Elexsus Hotel içerisinde bulunan “The Code" isimli barın çıkışında 3 Eylül 2020 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Snack Bar da zanlı Ahmet Baycan ve kimliği tespit edilemeyen 8 kişi bir taraf olup aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde müştekiler Seyit Çullar ve Cenk Aksalih’in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle adı edilenleri ciddi bir şekilde darp ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlı Ahmet Baycan’ın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu henüz tespit edilemeyen bıçağı Seyit Çullar'in sol eline 1 kez saplamak sureti ile, Cenk Aksalih'in ise sol bacağına bir kez saplamak sureti ile adı edilenleri hafif şekilde yaralanmasına sebep olduğunun alınan çevre şahadetinde öğrenildiğini mahkemeye aktardı.

banner341
Polis Memuru Adnan Kardeşler mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada ve izlenene kamera görüntülerinde ilk etapta 2 otel görevlisi tanık olarak tespit edilip ifadeleri temin edildiğini zanlının 5 Eylül 2020 tarihinde Ahmet Baycan tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis meselenin soruşturmasının devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ayrıca kayıp olan emare olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu kamera görüntülerinin detaylı incelenmesi üzerine ortaya çıkacağını beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasının elzem olduğunun görüldüğünü belirterek bu yönde emir verdi.

banner360
Son Güncelleme: 06.09.2020 16:52
Anahtar Kelimeler:
Polisiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, "Bizler barıştan yanayız ama hakkımızı korumakta da kararlıyız"
Tatar, "Bizler barıştan yanayız ama hakkımızı korumakta da kararlıyız"
İş kazası, 1 işçi ağır yarılı
İş kazası, 1 işçi ağır yarılı
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama…
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama…
Denktaş, İstanbul’da Başarı Elde Eden Kktc’li Atletleri Kutladı
Denktaş, İstanbul’da Başarı Elde Eden Kktc’li Atletleri Kutladı
2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali'nin KKTC gösterimi 12 Eylül’de…
2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali'nin KKTC gösterimi 12 Eylül’de…
Çaldığı fişleri tuvalete saklamış
Çaldığı fişleri tuvalete saklamış
Bağımsızlık Yolu: “Karantinasız girişlere hayır”
Bağımsızlık Yolu: “Karantinasız girişlere hayır”
Erhürman: “Sürecin yönetilmemiş olması bizi duvara doğru götürüyor”
Erhürman: “Sürecin yönetilmemiş olması bizi duvara doğru götürüyor”
Ctp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman Vizyonunu Yarın Açıklayacak
Ctp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman Vizyonunu Yarın Açıklayacak
GİRNE’de İş Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı
GİRNE’de İş Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim