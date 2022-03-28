Barçın “Yasa gereği FİF’te biriken parayla ya temel gıda maddelerini ya da akaryakıtı ucuzlatabilirsin”

Hükümetin, alkol ve sigaraya yaptığı zamla Fiyat İstikrar Fonu’nda (FİF) toplayacağı meblağı, AKSA’ya olan borcu finanse etmek adına kullanacağı iddia ediliyor.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu Sabah Postası programına telefonla bağlanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, toplanan paranın temel gıda maddeleri ya da akaryakıt fiyatlarını ucuzlatmak dışında kullanılmasının FİF Yasası’na aykırı olduğunu vurguladı.

İlgili Yasa’da FİF’in 3 amaç için kullanılabileceğinin yazdığına dikkat çeken Barçın, “Birinci madde, akaryakıt artışlarını buradan finanse edip halkın daha ucuz yakıt almasını sağlayabilirsiniz. İkincisi, temel gıda maddelerinin finanse edilmesi noktasında kullanabilirsiniz. Üçüncü madde ise, tarımsal ürünkerin dünyaya rekabetini sağlamak noktasında bir fiyat desteği verebilirsiniz” ifadelerini kullandı.