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Barçın: “Şu anda kendi ayaklarımız üzerinde zaten duruyoruz... Bütçe bugün 600 milyon fazlaya girdi”

14 Haziran 2022 Salı 13:00
Barçın: “Şu anda kendi ayaklarımız üzerinde zaten duruyoruz... Bütçe bugün 600 milyon fazlaya girdi”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor-2

Barçın: “Asgari ücretli aylık 496 TL gelir vergisi ödemeye başlayacak… CTP'nin çözüm önerisi nettir. Bu konuda yasa çalışmamızı yapıp buraya sunacağız. Asgari ücretli vergiden muaf olmalı”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Asgari Ücretliye Gelecek Olan Ağır Vergi Yükü ve Emekli Çalışanlara Uygulanan Haksız Vergiler” konulu güncel konuşma yaptı.

Barçın, seçilmişlerin kendi kendini yönetmesi, iktidarıyla muhalefetiyle kendi sözünü söyleyebilmesi, bu ülkedeki yönetimin asli unsurunun bu ülkede yaşayan insanlar olduğunu, birilerine muhtaç kalmadan, kendi ayakları üzerinde durulabilmesi için bazı rakamlar paylaşacağını söyledi.

Ekonomide ciddi sorun yaşandığını belirten Barçın, “AKP’nin içte uyguladığı yanlış para politikaları, dışişlerindeki yanlış politikaları ve TL nedeniyle yaşanan ekonomik darboğaz insanımızı göçe zorluyor” dedi.

Asgari ücretin vergiden muaf olmadığını, yasal düzenlemeye göre yılın başında belirlenen asgari ücretin vergiden muaf olduğunu söyleyen Barçın,  "Asgari ücrete yüzde 55 hayat pahalılığı yansıtılacaksa yüzde 8.14’ü devletin cebine vergi olarak konulacak” şeklinde konuştu.

 “Asgari ücretliden vergi alarak ayakta duramayız" diyen Barçın, "Çözüm önerimiz nettir. Bu konuda yasa çalışmamızı yapıp buraya sunacağız. Hangi dönem belirlenirse belirlensin asgari ücretli vergiden muaf olmalı” ifadelerini kullandı.

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2020’de bir kararname yapıldığını, emekli olup çalışmaya devam edenlere çalışırken aldıkları maaşlardan vergi muafiyetlerinin kaldırıldığını kaydeden Barçın, bunun yasa gücünde kararname ile yapılamayacağını söyledi.

Barçın, 4 bin 520 TL emekli maaşı alan ve geçinemediği için çalışmak zorunda kalan bir emekli çalışanının asgari ücret 10 bin 850 de olsa eline 6 bin 634 TL geçeceğini söyledi. 

Barçın, söz konusu yasa gücü kararnamenin üzerinden 2 yıl geçtiğini ancak bunun Meclis’e havale edilmediğini söyleyerek, Meclis Başkanlığı’na bu konuda gereğini yapması için çağrı yaptı.

Başbakanının hayat pahalılığının az maaş alana çok, çok maaş alana az yansıtılacağı açıklamasına değinen Barçın, “Adaletin vergide tecelli etmesi gerek. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı.. Asgari ücretli yüzde 30, kamuda işe yeni başlayanlar yüzde 37 vergi dilimine koyuluyor… Bir milletvekili olarak yeni işe başlayanlarla aynı vergi diliminde olmak vicdanımı sızlatıyor. Softa şaşırtması yaparak artışlarda ayarlama yapılacağını söylüyorlar ama ekstra yapılacak artışın yüzde 50’sinden fazlası vergiye kesilecek ” dedi.

Barçın, ivedilikle vergi düzenlemesine gidilmesi gerektiğini de belirterek, “Maliye Bakanlığı bir yerlerden talimat alıp bütçe hazırlamalı” ifadelerini kullandı.

Protokolü, “teslimiyet protokolü” diye nitelendiren Barçın, yayınlanmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nden asgari harcamalar için bir TL gelmediğini ancak KKTC’nin hiçbir mükellefiyeti olmamasına rağmen 244 milyon ödediğini söyledi.

-"Şu anda kendi ayaklarımız üzerinde zaten duruyoruz...Bütçe bugün 600 milyon fazlaya girdi”

Barçın, “Türkiye ile ilişkilerimiz bu şekilde sürdürülemez. Anayasamız var, kendi ayaklarımız üzerinde duracağız diyorsak Türkiye Cumhuriyeti de bilecek ki bu ülkenin seçilmiş milletvekilleri vardır, halkı vardır…Ben senin ne paranı, ne memurunu isterim…Çok net söylüyorum. Biz kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi yaratmayı başarabiliriz. Şu anda kendi ayaklarımız üzerinde zaten duruyoruz.  Bu halka, talimat alarak, bütçede 6 milyar açık var demeyin. Bütçe bugün 600 milyon fazlaya girdi” dedi.

UBP, DP ve YDP milletvekillerine, “kendinize, sizi seçenlere güven duyun” diyerek seslenen Barçın, “Bu ülkeye, yönetme irademize hep beraber sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 14.06.2022 13:42
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