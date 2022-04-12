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Barçın: “Asgari ücretin 6 bin 90 TL olduğu ifadesi eksik bir ifadedir”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, çalışma izinli emekçilere ödenebilecek en düşük maaşın, yani; asgari ücretin yanlış telafuz edildiğini ifade ederek, “Çalışma izinlinin net asgari ücreti 6 bin 422 TL’dir. Asgari ücretin 6 bin 90 TL olduğu ifadesi eksik bir ifadedir” dedi.

12 Nisan 2022 Salı 12:53
Barçın: “Asgari ücretin 6 bin 90 TL olduğu ifadesi eksik bir ifadedir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak çalışma izinli emekçilere ödenebilecek en düşük maaşın, yani; asgari ücretin yanlış telafuz edildiğini ifade etti.

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“Özel sektör çalışanları sadece vatandaşlarımız değil” diyen Barçın, “Bu ülkede çalışma izinlilerin emeği ciddi anlamda çalınmakta. Çalışma Bakanlığı sayfasında asgari ücretle ilgili yayınlanan verileri güncelleyin” ifadelerini kullandı.

Çalışma izinli emekçilere seslenen Barçın, “Çalışma izinlinin net asgari ücreti 6 bin 422 TL’dir. Asgari ücretin 6 bin 90 TL olduğu ifadesi eksik bir ifadedir” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CtpUbpDevrim Barçın
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