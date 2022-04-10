banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Barçın: “Alım gücünün ocak 2022 seviyesinde kalabilmesi için asgari ücretin brüt 8 bin 879 TL olması gerekir”
“Asgari ücretli enflasyona ezdirildi”
KKTC’de 876 hibrit, 163 de elektrikli araç var
KKTC’de 876 hibrit, 163 de...
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Cypfruvex’ten Narenciye üreticilerine duyurular
Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklama...
banner404

Barçın: “Alım gücünün ocak 2022 seviyesinde kalabilmesi için asgari ücretin brüt 8 bin 879 TL olması gerekir”

“ASGARİ ÜCRETLİ ENFLASYONA EZDİRİLDİ”

10 Nisan 2022 Pazar 10:45
Barçın: “Alım gücünün ocak 2022 seviyesinde kalabilmesi için asgari ücretin brüt 8 bin 879 TL olması gerekir”

“HAYAT PAHALILIĞI ORANI İKİ AYDA BİR MAAŞLARA YANSITILMALI VE ÇALIŞANLARIN ALIM GÜCÜ KORUNMALI”
CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, asgari ücretlinin alım gücünün 3 ayda sadece gıda ve alkolsüz içeceklerde %26,84 azaldığını ve alım gücünün Ocak 2022 seviyesinde kalabilmesi için asgari ücretin brüt 8 bin 879 TL olması gerektiğini belirtti.
CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren 7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL net asgari ücretin 3 ayda yaşadığı alım gücü kaybına örnekler verdi.
İstatistik Kurumu verilerine göre, asgari ücretin alım gücünün sadece gıda ve alkolsüz içeceklerde %26,84 azaldığını vurgulayan Barçın, “1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren zamlı asgari ücretin, 1 Nisan 2022’de alım gücünü pirinç karşısında yeniden kazanabilmesi için asgari ücretin en az 8 bin 14 TL, kuzu eti karşısında yeniden kazanabilmesi için asgari ücretin en az 8 bin 685 TL, bulgur karşısında yeniden kazanabilmesi için asgari ücretin en az 9 bin 728 TL, su karşısında yeniden kazanabilmesi için asgari ücretin en az 8 bin 619 TL olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

banner341
“HAYAT PAHALILIĞI ORANI İKİ AYDA BİR MAAŞLARA YANSITILMALI VE ÇALIŞANLARIN ALIM GÜCÜ KORUMALIDIR”
Gıda ve alkolsüz içeceklerde %26,84 gerileyen alım gücünün Ocak 2022 seviyesinde kalabilmesi için asgari ücretin brüt 8 bin 879 TL olması ve hayat pahalılığı oranını iki ayda bir maaşlara yansıtılması gerektiğini kaydeden Barçın, asgari ücretlinin alım gücü kaybının bazı temel harcama kalemlerinde ciddi boyuta ulaştığını vurguladı. 
Barçın, buna göre asgari ücretli bir çalışanın, şu anki geliri ile 1 Ocak 2022 tarihindeki kadar bebek maması alabilmesi için, asgari ücretin 9.642 TL, aynı miktar tavuk eti alabilmesi için 7.884 TL, aynı miktar margarin alabilmesi için 10.069 TL, aynı miktar yumurta alabilmesi için 8.985 lira, aynı miktar süt alabilmesi için 8.978 TL, aynı miktarda dana eti alabilmesi için 8.960 TL, aynı miktar makarna alabilmesi için 8.338 TL olması gerektiğini belirtti.
Asgari ücretlinin 1 Ocak 2022’ye kıyasla bugün %246 daha az domates; %50,80 daha az kuru soğan; %12,63 daha az tavuk eti; %28,26 daha az süt; %6,38 daha az ekmek ve %28,36 daha az yumurta alabildiğini aktaran Barçın, “Şu an asgari ücretlinin, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubundaki alım gücünün, 1 Ocak 2022 ile aynı olabilmesi için asgari ücretin brüt 8 bin 879 TL olması gerekmektedir. Tüm bu bilimsel veriler ortada iken ve işverenlere sigorta prim desteği yapılması yönünde karar üretilmişken hükümet, ücretli çalışanların alım gücünü korumak adına yüksek enflasyon yaşanan günümüzde, hayat pahalılığı oranını iki ayda bir maaşlara yansıtmalı ve çalışanların alım gücünü korumalıdır” dedi.
 

banner360
Son Güncelleme: 10.04.2022 11:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de 876 hibrit, 163 de elektrikli araç var
KKTC’de 876 hibrit, 163 de elektrikli araç var
KKTC’de düzenlenen tango etkinliğine 31 ülkeden 238 dansçı katıldı
KKTC’de düzenlenen tango etkinliğine 31 ülkeden 238 dansçı katıldı
Oğuz: “Desteklerle üreticinin yanındayız”
Oğuz: “Desteklerle üreticinin yanındayız”
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Başbakan Sucuoğlu’ndan Necat için taziye mesajı
Başbakan Sucuoğlu’ndan Necat için taziye mesajı
İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurulu yapıldı
İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurulu yapıldı
Cypfruvex’ten Narenciye üreticilerine duyurular
Cypfruvex’ten Narenciye üreticilerine duyurular
Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklama...
Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklama...
Res-Bir : Acil olarak görüşme talep ediyoruz
Res-Bir : Acil olarak görüşme talep ediyoruz
SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim