Barçın: “Alım gücünün ocak 2022 seviyesinde kalabilmesi için asgari ücretin brüt 8 bin 879 TL olması gerekir”

“HAYAT PAHALILIĞI ORANI İKİ AYDA BİR MAAŞLARA YANSITILMALI VE ÇALIŞANLARIN ALIM GÜCÜ KORUNMALI”

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, asgari ücretlinin alım gücünün 3 ayda sadece gıda ve alkolsüz içeceklerde %26,84 azaldığını ve alım gücünün Ocak 2022 seviyesinde kalabilmesi için asgari ücretin brüt 8 bin 879 TL olması gerektiğini belirtti.

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren 7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL net asgari ücretin 3 ayda yaşadığı alım gücü kaybına örnekler verdi.

İstatistik Kurumu verilerine göre, asgari ücretin alım gücünün sadece gıda ve alkolsüz içeceklerde %26,84 azaldığını vurgulayan Barçın, “1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren zamlı asgari ücretin, 1 Nisan 2022’de alım gücünü pirinç karşısında yeniden kazanabilmesi için asgari ücretin en az 8 bin 14 TL, kuzu eti karşısında yeniden kazanabilmesi için asgari ücretin en az 8 bin 685 TL, bulgur karşısında yeniden kazanabilmesi için asgari ücretin en az 9 bin 728 TL, su karşısında yeniden kazanabilmesi için asgari ücretin en az 8 bin 619 TL olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



“HAYAT PAHALILIĞI ORANI İKİ AYDA BİR MAAŞLARA YANSITILMALI VE ÇALIŞANLARIN ALIM GÜCÜ KORUMALIDIR”Gıda ve alkolsüz içeceklerde %26,84 gerileyen alım gücünün Ocak 2022 seviyesinde kalabilmesi için asgari ücretin brüt 8 bin 879 TL olması ve hayat pahalılığı oranını iki ayda bir maaşlara yansıtılması gerektiğini kaydeden Barçın, asgari ücretlinin alım gücü kaybının bazı temel harcama kalemlerinde ciddi boyuta ulaştığını vurguladı.Barçın, buna göre asgari ücretli bir çalışanın, şu anki geliri ile 1 Ocak 2022 tarihindeki kadar bebek maması alabilmesi için, asgari ücretin 9.642 TL, aynı miktar tavuk eti alabilmesi için 7.884 TL, aynı miktar margarin alabilmesi için 10.069 TL, aynı miktar yumurta alabilmesi için 8.985 lira, aynı miktar süt alabilmesi için 8.978 TL, aynı miktarda dana eti alabilmesi için 8.960 TL, aynı miktar makarna alabilmesi için 8.338 TL olması gerektiğini belirtti.Asgari ücretlinin 1 Ocak 2022’ye kıyasla bugün %246 daha az domates; %50,80 daha az kuru soğan; %12,63 daha az tavuk eti; %28,26 daha az süt; %6,38 daha az ekmek ve %28,36 daha az yumurta alabildiğini aktaran Barçın, “Şu an asgari ücretlinin, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubundaki alım gücünün, 1 Ocak 2022 ile aynı olabilmesi için asgari ücretin brüt 8 bin 879 TL olması gerekmektedir. Tüm bu bilimsel veriler ortada iken ve işverenlere sigorta prim desteği yapılması yönünde karar üretilmişken hükümet, ücretli çalışanların alım gücünü korumak adına yüksek enflasyon yaşanan günümüzde, hayat pahalılığı oranını iki ayda bir maaşlara yansıtmalı ve çalışanların alım gücünü korumalıdır” dedi.