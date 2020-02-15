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Barbaros Hayrettin Paşa Gemisinde Ani Ölüm…

Polis, bugün saat 11:45 sıralarında, Akdeniz'de 36. parselde doğal gaz arama çalışmaları yapan Barbaros Hayrettin Paşa sismografik araştırma gemisinde çalışan İngiliz uyruklu Christopher Ross Mcculloch’un (E-53) aniden rahatsızlanması üzerine, Türkiye'den havalanan bir helikopterle gemiden alınarak, Ercan Havalimanı’na getirildiğini, ancak Mcculloch’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini...

Barbaros Hayrettin Paşa Gemisinde Ani Ölüm…

Polis, bugün saat 11:45 sıralarında, Akdeniz'de 36. parselde doğal gaz arama çalışmaları yapan Barbaros Hayrettin Paşa sismografik araştırma gemisinde çalışan İngiliz uyruklu Christopher Ross Mcculloch’un (E-53) aniden rahatsızlanması üzerine, Türkiye'den havalanan bir helikopterle gemiden alınarak, Ercan Havalimanı’na getirildiğini, ancak Mcculloch’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini...

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:33
Barbaros Hayrettin Paşa Gemisinde Ani Ölüm…

Polis, bugün saat 11:45 sıralarında, Akdeniz'de 36. parselde doğal gaz arama çalışmaları yapan Barbaros Hayrettin Paşa sismografik araştırma gemisinde çalışan İngiliz uyruklu Christopher Ross Mcculloch’un (E-53) aniden rahatsızlanması üzerine, Türkiye'den havalanan bir helikopterle gemiden alınarak, Ercan Havalimanı’na getirildiğini, ancak Mcculloch’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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Son Güncelleme: 15.02.2020 18:39
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