Barbaros Hayrettin Paşa Gemisinde Ani Ölüm…

Polis, bugün saat 11:45 sıralarında, Akdeniz'de 36. parselde doğal gaz arama çalışmaları yapan Barbaros Hayrettin Paşa sismografik araştırma gemisinde çalışan İngiliz uyruklu Christopher Ross Mcculloch’un (E-53) aniden rahatsızlanması üzerine, Türkiye'den havalanan bir helikopterle gemiden alınarak, Ercan Havalimanı’na getirildiğini, ancak Mcculloch’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

