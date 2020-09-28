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Baraka, Mobeselerle İlgili Şikayeti Olanları İtiraz Dilekçesi Vermeye Çağırdı

Lefkoşa, 28 Eylül 20 : Baraka Kültür Merkezi, MOBESE’lerle ilgili şikayeti olanları, Başbakanlık sitesi üzerinden itiraz dilekçesi vermeye çağırdı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 12:01
Baraka, Mobeselerle İlgili Şikayeti Olanları İtiraz Dilekçesi Vermeye Çağırdı
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Lefkoşa, 28 Eylül 20 : Baraka Kültür Merkezi, MOBESE’lerle ilgili şikayeti olanları, Başbakanlık sitesi üzerinden itiraz dilekçesi vermeye çağırdı.
Konuyla ilgili Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, Baraka’nın MOBESE'lere 11 Haziran 2020 tarihinde yaptığı resmi itirazlara, “yasal sürenin bitiminden iki buçuk ay sonra ve kapılarında eylem yapılınca” cevap geldiği dile getirildi. 
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi İtiraz Kurulu’nun toplanarak itirazları değerlendirdiği dile getirilen açıklamada, “itiraz konumuzun kurulun yetki alanı dışında kalmasından, itiraz gerekçesini makul bulmadıklarından, kameraların yasa ve tüzüklere dayanmasından, trafik ve bakanlıkların güvenliği gözetildiğinden dolayı, tahmin ettiğimiz gibi itirazlarımızın çoğunu reddetmişler” denildi.
Ancak Kızılbaş Kilisesi - Kaymaklı yolundaki kameranın kaldırım işgali yaptığı ve özel gereksinimli kişilerin ve yayaların geçişine engel olduğu gerekçesiyle yapılan itirazın kabul edildiği belirtilen açıklamada, kaldırım genişletme çalışması yapıldığı belirtildi. 

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Açıklamada, Sarayönü, Girne Limanı gibi tarihi ve turistik bölgelerdeki direklerin dokuya uyumlulukları için boylarının kısaltılarak mat siyaha boyanması yönünde karar alındığı da dile getirildi.
“Gözetim toplumunun temelinde, otoritelerin bakışını her daim üzerimizde hissetmenin getireceği baskı ve otosansür vardır” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:
“Tüm kentlerimizi açık hava hapishanesine çeviren MOBESE'lerle 7/24 gözetlenmekten hoşlanmıyorsanız veya herhangi bir kameranın özel hayatınızı ihlal ettiğini, kaldırım işgali yarattığını, tarihi ve kültürel dokuya zarar verdiğini düşünüyorsanız, görüntülerin kimler tarafından ne kadar süreyle saklandığı ve ne için kullanıldığı konusunda kuşkularınız varsa, eylem yapmak, örgütlenmek gibi Anayasal haklarınızın baskı altına alındığı fikrindeyseniz, siz de kameranın kurulmasından itibaren 6 ay içinde itiraz dilekçesi verebilirsiniz. Başbakanlık sitesinden ulaşabileceğiniz itiraz dilekçesi linki: https://basbakanlik.gov.ct.tr/Portals/3/itiraz%20formu.pdf”
(DOĞ/ÖK)


 

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