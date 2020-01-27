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Baraka Kültür Merkezi Ve Bağımsızlık Yolu’ndan Mahkemeler Önünde Eylem

Lefkoşa, 27 Ocak 2020 (.): Sivil toplum örgütlerinden Baraka Kültür Merkezi ile siyasi partilerden Bağımsızlık Yolu, hızlı ve makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Mahkemeler önünde eylem yaptı.

Baraka Kültür Merkezi Ve Bağımsızlık Yolu’ndan Mahkemeler Önünde Eylem

Lefkoşa, 27 Ocak 2020 (.): Sivil toplum örgütlerinden Baraka Kültür Merkezi ile siyasi partilerden Bağımsızlık Yolu, hızlı ve makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Mahkemeler önünde eylem yaptı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 14:29
Baraka Kültür Merkezi Ve Bağımsızlık Yolu’ndan Mahkemeler Önünde Eylem

Lefkoşa, 27 Ocak 2020 (.): Sivil toplum örgütlerinden Baraka Kültür Merkezi ile siyasi partilerden Bağımsızlık Yolu, hızlı ve makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Mahkemeler önünde eylem yaptı.

Eylemde, Baraka aktivisti Mustafa Batak tarafından okunan basın açıklamasında, 1 Aralık 2016’da Başbakanlık önünde düzenlenen eylemde kırılan Başbakanlık kapısına 15 bin TL’lik zarar verildiği gerekçesiyle 24 kişiye açılan davanın 16 Ekim 2018’de dosyalandığını ancak davanın görüşülmesinin “savcılığın görevini yapmaması” gerekçesiyle sürekli olarak ertelendiği kaydedildi.

Adına celpname çıkan Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu üyelerinin bazılarının “adaletin tecellisine yardımcı olmak için” tebligatlarını kendilerinin gidip aldığı ifade edilen açıklamada, ancak dava tebligatlarının tümünün henüz dağıtılmadığı gerekçesiyle davanın görüşülmesine geçilemediğini savunuldu.

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Açıklamada, “Hızlı ve makul sürede yargılanma hakkı adil yargılanma hakkının bir parçası olup, önemli bir insan hakkıdır. Savcılık bir yıldan usun bir süredir gereken tebligatları yapmayıp davasını ilerletmeyerek eyleme katılan kişilerin insan haklarını ihlal etmektedir” denildi.

Açıklamada, davanın “eylemcilere gözdağı verilmesi maksadıyla” açıldığı belirtildi.

KELEŞZADE

Bağımsızlık Yolu adına konuşan Mustafa Keleşzade de,  davanın bir buçuk yıl önce açılmasına rağmen halen görülemediğine işaret ederek, “yargılanma”  ve “eylem” hakkının önüne geçildiği için bugün bu eylemi düzenlediklerini söyledi. Keleşzade, “En temel insan haklarımız için buradayız” dedi.
 
(ID/FEZ)    FOTOĞRAFLI


 

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