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Baraka Kültür Merkezi  “özerk Tiyatro Yasası Olmayışı  ve Sanata Yasak Konmasına” Tiyatro Oyunuyla Tepki Gösterdi

Lefkoşa, 22 Ağustos 19 : Baraka Kültür Merkezi, Özerk Tiyatro Yasası talebi ve sanata yasak konduğu gerekçesiyle Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları önünde tiyatro oyunu oynadı.

Baraka Kültür Merkezi  “özerk Tiyatro Yasası Olmayışı  ve Sanata Yasak Konmasına” Tiyatro Oyunuyla Tepki Gösterdi

Lefkoşa, 22 Ağustos 19 : Baraka Kültür Merkezi, Özerk Tiyatro Yasası talebi ve sanata yasak konduğu gerekçesiyle Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları önünde tiyatro oyunu oynadı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:49
Baraka Kültür Merkezi  “özerk Tiyatro Yasası Olmayışı  ve Sanata Yasak Konmasına” Tiyatro Oyunuyla Tepki Gösterdi

Lefkoşa, 22 Ağustos 19 : Baraka Kültür Merkezi, Özerk Tiyatro Yasası talebi ve sanata yasak konduğu gerekçesiyle Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları önünde tiyatro oyunu oynadı.

Baraka aktivistleri “Özerk Tiyatro Yasası” ve “Özgür Devlet Tiyatrosu” dövizleri ile taleplerini bildirirken, gösteri sonrası hazırlanan ortak açıklamayı Baraka aktivisti Nazen Şansal okudu.

Şansal 20 yıldır sahnesizliğe mahkûm edilen ve her hükümet döneminde müdahaleye maruz kalan ve inatla üreten tiyatro sanatçılarının ve emekçilerinin yanında olduklarını belirtti.

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Devlet Tiyatroları’nın “kendini patron ilan eden başbakan ve kültür bakanlarının değil halkın bir kurumu” olduğunu söyleyen Şansal, tiyatroseverler olarak Kıbrıs Türk tiyatrosunun yeniden özerk ve özgür olarak küllerinden doğmasını istediklerini ifade etti.

Şansal, Yıllardır Özerk Tiyatro Yasasını yapmayan hükümetlere, CTP-TDP-HP-DP dörtlüsüne, UBP ve  YDP’ye tepki gösterdiklerini kaydederek, “Sanatın özgürlüğüne, yani özüne varlık sebebine el uzatanlara, bu halkın yetiştirdiği en değerli sanatçılarımızdan Yaşar Ersoy ustaya hadsizce dil uzatanlara tepki gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

(RU/YIL)     FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan
Fotoğraf: Süleyman Önal


 

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