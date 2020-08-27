Baraka Kültür Merkezi, Başbakanlık Önünde Mobese’leri Protesto Etti

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Baraka Kültür Merkezi, Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak MOBESE’leri ve ileri sürdükleri “Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Yasası’na uyulmamasını” protesto etti.

Baraka Kültür Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, protesto eyleminde, 11 Haziran tarihinde MOBESE’ler için yapılan resmi itirazlarının dikkate alınmadığı ve yasal zorunluluk olmasına karşın hiçbir cevap verilmediği kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, Bilişim Suçları Yasası’nın da tıpkı MOBESE kameraları gibi toplum üzerinde baskı kurmak için kullanılacağı ve ifade özgürlüğünü sınırlayacağı da savunuldu.

Bu gibi yasaların güvenlik bahanesiyle özgürlükleri yok ettiği, gözetim toplumu yaratılmasına hizmet ettiği, baskı ve kontrol mekanizmasıyla halkı denetim altına alıp sindirmeyi amaçladığı ileri sürülen ve Başbakanlık önünde okunan basın açıklamasında özetle şöyle denildi:

“Gözetim toplumu, insan hak ve özgürlüklerine aykırı olması, eylem ve ifade özgürlüğü üzerinde baskı yaratması, tarihi ve kültürel dokuya zarar vermesi, kaldırım işgali ve engelli kişilerin geçişini zorlaştırması, bütçenin halk yararına sağlık ve eğitim için harcanması gibi sebeplerle verdiğimiz itiraz dilekçelerine cevap verme süresi çoktan dolmasına rağmen herhangi bir yanıt alamadık.

Böylece hükümetin, yasaları sadece işine geldiği zaman ve insanlar üzerinde baskı uygulamak amacıyla uyguladığını, vatandaşa hak ve özgürlük veren maddelerin pratikte uygulanmadığını bir kez daha görmüş olduk.

Güya sanal bahis, kredi kartı hırsızlığı, çocuk pornosu gibi konuları engellemek ve siber suçları önlemek için çıkarılan Bilişim Suçları Yasası da tıpkı MOBESE kameraları gibi toplum üzerinde baskı kurmak için kullanılacaktır. İfade özgürlüğünü sınırlayacak, sansüre ve daha kötüsü oto sansüre sebep olacak bu yasa, erki elinde bulunduranlar tarafından işlerine geldiği gibi uygulanacak, hak ve özgürlükler aleyhine yorumlanacaktır”.

(ÖZ/HA)