Baraka’dan “#sanatkulüpte” Skeci

Lefkoşa, 2 Ekim 20 : Baraka Kültür Merkezi hükümet icraatlarını eleştirmek için “#SanatKulüpte” isimli bir skeç hazırladığını açıkladı.

Baraka’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, hükümet pandemi sürecini doğru yönetemiyor olmasından dolayı yaşanan ekonomik zorlukların sanata da darbe vurduğu kaydedildi.

Bu nedenle #SanatKulüpte adlı kısa bir oyun yazıp, oynayarak hükümetin bu tutumunu protesto ettikleri belirtilen açıklama şöyle devam etti:



“Hükümet, uzun süreceği belli olan pandemi koşullarında sahne sanatlarının devam edebilmesi için açık hava sahneleri veya oyuncu ve seyirciler için tedbirlerin alınmasına uygun salonlar yaratacağı yerde çareyi tiyatroları, sinemaları kapatmakta, konserleri yasaklamakta buluyor. Çünkü sanat, hem eleştirel gücünden korktukları hem de ilk gözden çıkardıkları oluyor. Buna karşın yakın geçmişe kadar casinolar açıkken, kadınların seks kölesi gibi çalıştırıldıkları gece kulüpleri ise hâlâ faaliyettedir. Bu sebeple hazırladığımız #SanatKulüpte adlı bir skeçle hükümeti protesto ediyoruz.”Açıklamaya göre politik komedi türündeki #SanatKulüpte skeci, Baraka Kültür Merkezi Facebook ve Youtube hesaplarından izlenebilecek.(DOĞ/FEZ)