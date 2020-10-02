Baraka’dan “#sanatkulüpte” Skeci

Lefkoşa, 2 Ekim 20 : Baraka Kültür Merkezi hükümet icraatlarını eleştirmek için “#SanatKulüpte” isimli bir skeç hazırladığını açıkladı.
Baraka’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, hükümet pandemi sürecini doğru yönetemiyor olmasından dolayı yaşanan ekonomik zorlukların sanata da darbe vurduğu kaydedildi.
Bu nedenle #SanatKulüpte adlı kısa bir oyun yazıp, oynayarak hükümetin bu tutumunu protesto ettikleri belirtilen açıklama şöyle devam etti:
Açıklamaya göre politik komedi türündeki #SanatKulüpte skeci, Baraka Kültür Merkezi Facebook ve Youtube hesaplarından izlenebilecek.
(DOĞ/FEZ)