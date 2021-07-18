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Baraka Tiyatro Ekibi’nden açık hava gösterileri

Baraka Kültür Merkezi Tiyatro Ekibi tarafından "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı" adlı kara mizah oyunu ile dün akşam Barış Manço Parkı’nda sahnelendi.

18 Temmuz 2021 Pazar 15:15
Baraka Tiyatro Ekibi’nden açık hava gösterileri

Yapılan açıklamada, “oyunun üniversite mezunu sıradan bir gencin iş arama serüvenini ve bir gün sınıf atlayıp yükselme hayalini ele alırken, kapitalizmin neoliberal döneminde çekilen toplumsal acılara geniş açılı bir ayna tuttuğu” belirtildi.

Oyunun bir sonraki gösteriminin 24 Temmuz Cumartesi günü Barış Manço Parkı'nda, ardından 27 Temmuz Salı Göçmenköy Parkı'nda, son olarak da 29 Temmuz Perşembe günü Suriçi Büyük Han arkasındaki meydanda saat 19.00’da gerçekleştireceği kaydedildi.

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Açıklamada, biletsiz, ücretsiz ve açık havada gerçekleştirilecek etkinlik için sınırlı sandalye olması ve pandemi tedbirleri açısından seyircilerin oyun başlangıç saatinden 10 dakika önce gelmeleri de rica edildi.

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Son Güncelleme: 18.07.2021 15:58
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