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Baraka Kültür Merkezi’nden Devlet Tiyatroları önünde oyun ve şiir

Baraka Kültür Merkezi, Özerk Tiyatro Yasası talebi ve sanata yasak konduğu gerekçesiyle Perşembe günü saat 18.00’de Devlet Tiyatroları önünde (Okullar Yolu) kısa bir oyun ve şiir “sokaklayacak”. 

Baraka Kültür Merkezi’nden Devlet Tiyatroları önünde oyun ve şiir

Baraka Kültür Merkezi, Özerk Tiyatro Yasası talebi ve sanata yasak konduğu gerekçesiyle Perşembe günü saat 18.00’de Devlet Tiyatroları önünde (Okullar Yolu) kısa bir oyun ve şiir “sokaklayacak”. 

20 Ağustos 2019 Salı 12:54
Baraka Kültür Merkezi’nden Devlet Tiyatroları önünde oyun ve şiir

Baraka Kültür Merkezi, Özerk Tiyatro Yasası talebi ve sanata yasak konduğu gerekçesiyle perşembe günü saat 18.00’de Devlet Tiyatroları önünde (Okullar Yolu) kısa bir oyun ve şiir “sokaklayacak”. 
Baraka’dan yapılan açıklamada, “Tiyatroya gönül veren tüm sanatçılara, sanatın özgürlüğüne inanan tüm halkımıza ve duyarlı örgütlere davetimizdir. Özerk Tiyatro Yasası yapmayan gelmiş geçmiş hükümetlere, sanata yasak koyan Devlet Tiyatroları Müdürüne ve onu atayan baskıcı zihniyete tepkimizi gösteriyoruz. Bu amaçla 22 Ağustos Perşembe saat 18.00’de Devlet Tiyatroları önünde (Okullar Yolu) kısa bir oyun ve şiir sokaklayacağız. Seyirci kalmayın” denildi. 

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Son Güncelleme: 20.08.2019 16:02
Anahtar Kelimeler:
Baraka Kültür MerkeziKktc Devlet Tiyatroları
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