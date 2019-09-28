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Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu: “Kıbrıs'ta barış ve halkların kardeşliği petrolle değil, tam tersine doğayla uyumlu ve ekoloji odaklı bir düzen ile birlikte inşa edilebilir”

Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu: “Kıbrıs'ta barış ve halkların kardeşliği petrolle değil, tam tersine doğayla uyumlu ve ekoloji odaklı bir düzen ile birlikte inşa edilebilir”

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:48
Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu: “Kıbrıs'ta barış ve halkların kardeşliği petrolle değil, tam tersine doğayla uyumlu ve ekoloji odaklı bir düzen ile birlikte inşa edilebilir”

Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs'ta barışın petrolle değil, doğayla uyumlu, ekoloji odaklı bir düzen ile mümkün olduğunu kaydetti.

Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu tarafından Baraka Kültür Merkezi Lokali'nde ortak basın toplantısı düzenlendi.

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Baraka Kültür Merkezi açıklamasına göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yaptığı konuşmada, petrolün, yıllardan beridir devam eden Kıbrıs sorununun çözümüne hizmet edeceği iddia edilse de aslında çözümü daha da zorlaştıracağına inandıklarını, Lefke CMC ve dünyadaki pek çok yere bakıldığında maden aramanın halklara sadece zehir yığını bıraktığını, ekosisteme de ciddi zararlar verdiğinin görüldüğünü kaydetti.

Baraka aktivisti Pınar Piro tarafından okunan yazılı açıklamada ise; “Kıbrıs'ta barış ve halkların kardeşliği petrolle değil, tam tersine doğayla uyumlu ve ekoloji odaklı bir düzen ile birlikte inşa edilebilir" ifadeleri kullanıldı.

İklim değişikliği, hava/su kirliliğinin ve ekolojik tahribatın en önemli sebebinin fosil yakıtlar olduğu, fosil yakıtların artık tümüyle terk edilmesi, yeni kuyu ve kaynakların hiç açılmaması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesinin kaçınılmaz olduğu kaydedilen açıklamada, “Doğaya ve ada halklarına hiçbir hayrı dokunmayacak petrol ve doğalgazın çıkarılmasına net bir hayır demeliyiz!” denildi.

Son Güncelleme: 28.09.2019 15:55
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