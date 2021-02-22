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Baraka Kültür Merkezi, Kültür Dairesi Tüzüğü’nde yapılan değişikliği eleştirdi

Baraka Kültür Merkezi, Kültür Dairesi Tüzüğü’nde yapılan değişikliği “sanatın özgürlüğüne doğrudan bir devlet müdahalesi” olarak nitelendirerek, söz konusu tüzük değişikliğini kabul etmeyeceklerini ve geri alınması için gereken mücadeleyi vereceklerini belirtti.

22 Şubat 2021 Pazartesi 19:00
Baraka Kültür Merkezi, Kültür Dairesi Tüzüğü’nde yapılan değişikliği eleştirdi
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Baraka Kültür Merkezi, Kültür Dairesi Tüzüğü’nde yapılan değişikliği “sanatın özgürlüğüne doğrudan bir devlet müdahalesi” olarak nitelendirerek, söz konusu tüzük değişikliğini kabul etmeyeceklerini ve geri alınması için gereken mücadeleyi vereceklerini belirtti.

Baraka Kültür Merkezi, yapılan tüzük değişikliğiyle, kültür derneklerinin bir kısmının faaliyetlerini yapamaz hale geleceğini ve kapanma noktasına gelebileceği uyarısında bulunarak, koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle “bir kenara itilen, işsizliğe ve yoksulluğa mahkûm edilen sanatçıların şimdi de bu tüzük değişikliği ile yok edilmek istenmekte” olduğu ileri sürüldü.

Bazı dernek ve sanatçılarla birlikte, tüzüğünün geri alınması için gereken mücadeleyi vereceklerini belirten Bakara Kültür Merkezi, sanatın özgürlüğüne ve kültürel alanın zenginliğine önem veren her örgütü ve bireyi bu konuda duyarlılık göstermeye de davet etti.

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Baraka Kültür Merkezi, Kültür Dairesi Tüzüğü değişikliğine ilişkin yazılı açıklamada bulunarak, hükümetin, ülkede alınması gereken onca önemli kararlar varken, kültür-sanat alanında “demokratik ve katılımcı bir anlayışla” uygulanan bir tüzüğü değiştirmiş olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, “Emekçi düşmanı, gerici ve sağlığa zararlı UBP-DP-YDP hükümetinden, kültür-sanata çağdaş bir yön vermesini beklemiyorduk elbette… Ancak toplum can derdinde, ekmek derdindeyken ve alınması gereken onca önemli karar varken, kültür-sanat alanında demokratik ve katılımcı bir anlayışla uygulanan bir tüzüğü, el çabukluğuyla değiştirebilme marifetini de ummazdık doğrusu!” ifadesine yer verildi.

 “Bugün hükümet koltuklarında oturanlar değiştiğinde ve terazinin dengesi bozulduğunda, demokratik katılımın bir gün herkese lazım olacağını anlayacaklar” denilen açıklamada, şu görüşler de yer aldı:

“Anayasa’nın 62. Maddesi “Devlet, sanatın özgürce gelişebileceği ortamı yaratır, sanatçıyı koruyucu, destekleyici, özendirici önlemleri alır” demektedir. Oysa bu Tüzük değişikliği, sanatın özgürlüğüne doğrudan bir devlet müdahalesidir. Anayasa ayrıca devlete, “herkesin kültür yaşamında yer almasını sağlamak” görevini de vermektedir. Böylesi ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde derneklerin aidat toplama zorlukları da düşünüldüğünde, bu Tüzükle kültür derneklerinin bir kısmı faaliyetlerini yapamaz hale gelecek ve belki de kapanma noktasına kadar gidecektir. Korona önlemleri sebebiyle bir kenara itilen, işsizliğe ve yoksulluğa mahkûm edilen sanatçılar şimdi de bu Tüzüğün değiştirilmesiyle tamamen yok edilmek istenmektedir. Baraka olarak duyarlı pek çok dernek ve sanatçıyla birlikte, faşist kafalıların bu tüzüğünü geri aldırmak için gereken mücadeleyi vereceğimizi belirtir, sanatın özgürlüğüne ve kültürel alanın zenginliğine önem veren her örgütü ve bireyi bu konuda duyarlılığa davet ederiz.

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Son Güncelleme: 22.02.2021 21:29
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