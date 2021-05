Bankalar Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB), olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirerek yeni yönetimini belirledi.

Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs’ta gerçekleşene genel kurul toplantısı, birliğin geçen yıl hizmete açtığı Lefkoşa-Köşklüçiftlik bölgesinde bulunan merkez binasında pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Genel kurulda, Divan Başkanı Bülent Berkay ile Birlik Başkanı Olgun Önal konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yönetim kurulu faaliyet raporu, 2020 yılına ait bilanco gelir/gider hesapları ile 2020 yılı Denetçiler Raporu ve 2021 Yılı Bütçe Tasarısı görüşülerek oy birliği ile onaylandı.

Genel Kurul’da Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu’nun seçimleri yapılarak, yeni yönetim kurulu belirlendi

2 yıl süre ile göreve seçilen yönetim kurulu üyeleri şöyle:

“Olgun Önal İktisat Bankası Ltd. Genel Müdürü, Cengiz Erçağ Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Genel Müdürü, Kemal Ataman K.T. Koop. Merkez Bankası Ltd. Genel Müdürü, İlkin Yoğurtçuoğlu Limasol Türk Koop. Bankası Ltd. Genel Müdürü, Mazher Zaheer Creditwest Bank Ltd. Genel Müdürü, Sevda Özen GarantiBBVA A.Ş. KKTC Ülke Müdürü, Ahmet M. Karavelioğlu Albank Ltd. Genel Müdürü”

Birlik denetçiler kuruluna ise, 2 yıllık süre için Asbank Ltd. (Çağatay Karip, Genel Md.) ve Yakın Doğu Bank Ltd. (Selami Kaçamak, Genel Md.) seçildi.

Genel Kurul çalışmaları, dış murakıp atanması ve üye banka temsilcilerinin dilek ve temenniler bölümünde görüşlerini aktarmasıyla son buldu.

Genel Kurul, birlik binasında verilen kokteyl ile tamamlandı.