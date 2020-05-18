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Bankacılık Yasası Hakkındaki Kararname Ve Tak Bütçesi Komiteden Geçti

Lefkoşa, 18 Mayıs 20 (.): Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 10.30’da toplandı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:44
Bankacılık Yasası Hakkındaki Kararname Ve Tak Bütçesi Komiteden Geçti
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Lefkoşa, 18 Mayıs 20 (.): Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 10.30’da toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite gündeminde bulunan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname'yi görüştü ve oy birliğiyle kabul etti. Komite ayrıca Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı da madde madde görüşerek oy birliğiyle kabul etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname'nin genel gerekçesi şöyle:
“Ekonomik koşullar ve dövizdeki hızlı artış ivediliği dikkate alınarak, bankaların risk limitlerinin hesabında döviz kurunun dikkate alınmasına ilişkin esaslarda düzenleme yapma konusunda Merkez Bankasına yetki vermek için 62/2017 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası’nın 41’inci maddesinin (9)’uncu fıkrasının (B) bendinin uygulanması düzenlenmiştir.

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Komite toplantısına davetli ve görevliler katıldı.
UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komiteye Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili SalahiŞahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı. 
(GÖZ/ŞEB)   FOTOĞRAFLI
 

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